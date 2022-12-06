https://ria.ru/20221206/medvedev-1836795742.html
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал, отметив, что для того, чтобы вызвать интерес, надо говорить правду, и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:10
2022-12-06T20:10
2022-12-06T20:10
общество
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал, отметив, что для того, чтобы вызвать интерес, надо говорить правду, и за него такое никто не напишет, побоятся.На встрече с волонтерами "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" Медведеву задали вопрос про его Telegram-канал."Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: "Ты че, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", - добавил Медведев.При этом он отметил, что помощники у него есть."Для того, чтобы вызывать реальный интерес, нужно говорить правду. Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", - считает Медведев."Нужно говорить правду-матку. Тогда тебя будут воспринимать", - добавил он.
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал
Медведев заявил, что сам ведет Telegram-канал, отметив, что за него такое никто не напишет
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал, отметив, что для того, чтобы вызвать интерес, надо говорить правду, и за него такое никто не напишет, побоятся.
На встрече с волонтерами "Молодой Гвардии
" и "Волонтерской роты" Медведеву задали вопрос про его Telegram-канал.
"У вас есть сомнения, что это я делаю?" - спросил он с улыбкой.
"Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: "Ты че, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", - добавил Медведев.
При этом он отметил, что помощники у него есть.
"Для того, чтобы вызывать реальный интерес, нужно говорить правду. Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", - считает Медведев.
"Нужно говорить правду-матку. Тогда тебя будут воспринимать", - добавил он.