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Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал - РИА Новости, 06.12.2022
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Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал, отметив, что для того, чтобы вызвать интерес, надо говорить правду, и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:10
2022-12-06T20:10
общество
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал, отметив, что для того, чтобы вызвать интерес, надо говорить правду, и за него такое никто не напишет, побоятся.На встрече с волонтерами "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" Медведеву задали вопрос про его Telegram-канал."Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: "Ты че, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", - добавил Медведев.При этом он отметил, что помощники у него есть."Для того, чтобы вызывать реальный интерес, нужно говорить правду. Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", - считает Медведев."Нужно говорить правду-матку. Тогда тебя будут воспринимать", - добавил он.
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общество, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия
20:10 06.12.2022
 
Медведев раскрыл, кто ведет его Telegram-канал

Медведев заявил, что сам ведет Telegram-канал, отметив, что за него такое никто не напишет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал, отметив, что для того, чтобы вызвать интерес, надо говорить правду, и за него такое никто не напишет, побоятся.
На встрече с волонтерами "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" Медведеву задали вопрос про его Telegram-канал.
"У вас есть сомнения, что это я делаю?" - спросил он с улыбкой.
"Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: "Ты че, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", - добавил Медведев.
При этом он отметил, что помощники у него есть.
"Для того, чтобы вызывать реальный интерес, нужно говорить правду. Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", - считает Медведев.
"Нужно говорить правду-матку. Тогда тебя будут воспринимать", - добавил он.
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ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардия
 
 
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