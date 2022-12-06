https://ria.ru/20221206/mediki-1836646351.html

В Ивановской области осталось на работу рекордное число выпускников-медиков

В Ивановской области осталось на работу рекордное число выпускников-медиков - РИА Новости, 06.12.2022

В Ивановской области осталось на работу рекордное число выпускников-медиков

В 2022 году 161 выпускник Ивановской государственной медицинской академии остался для работы в регионе - это рекордное число за последние несколько лет, сообщил РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:35

2022-12-06T13:35

2022-12-06T13:35

ивановская область

ивановская область

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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. В 2022 году 161 выпускник Ивановской государственной медицинской академии остался для работы в регионе - это рекордное число за последние несколько лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Всего за пять лет в региональные медучреждения трудоустроены 572 медика, причем год от года число выпускников, принявших решение остаться работать в области, растет. Этому способствовала реализация комплекса мер поддержки молодых специалистов", – сказал собеседник агентства.Так, в Ивановской предусмотрена единовременная выплата врачам на оплату первоначального ипотечного взноса или его части. Также выпускникам медакадемии, выбравшим учреждения здравоохранения региона, предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей, а выпускникам медколледжей – в размере 100 тысяч рублей. Кроме того успешно работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По ним в 2021 году привлекли на работу 46 человек, в том числе 25 врачей и 21 специалист со средним медицинским образованием, общий объем господдержки составил 51 миллион рублей, в том числе 47,4 миллиона рублей – субсидия из федерального бюджета. Такие же параметры сохранены в 2022 году.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посещая Ивановскую государственную медакадемию, отметил, что все же пока проблема с кадрами в сфере здравоохранения региона стоит очень остро. Однако региональные власти планируют и дальше наращивать поддержку студентов, чтобы они оставались в системе здравоохранения области. "У нас в этом году хорошая новость: рекордное за семь лет количество ребят трудоустроились на работу именно в нашу региональную систему здравоохранения Ивановской области - 161 человек. Столько никогда не было. Пять лет назад всего по 30-40 человек устраивалось, потом мы добились, что больше ста ребят оставались у нас в регионе, и сейчас 161 человек", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.

https://ria.ru/20221206/proekt-1836587498.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область