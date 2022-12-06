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Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022
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Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:33
2022-12-06T17:50
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом."Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей", - сказал он журналистам.Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
17:33 06.12.2022 (обновлено: 17:50 06.12.2022)
 
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Глава Минздрава Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПроизводство защитных масок в Новосибирской области
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.
"Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей", - сказал он журналистам.
Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 20:50Распространение коронавируса
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах
 
Михаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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