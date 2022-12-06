https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:33
2022-12-06T17:33
2022-12-06T17:50
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом."Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей", - сказал он журналистам.Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.
https://ria.ru/20221130/maski-1835412991.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
17:33 06.12.2022 (обновлено: 17:50 06.12.2022)
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
Глава Минздрава Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ