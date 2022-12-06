https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html

Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022

Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:33

2022-12-06T17:33

2022-12-06T17:50

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом."Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей", - сказал он журналистам.Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

https://ria.ru/20221130/maski-1835412991.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)