https://ria.ru/20221206/martyshev-1836785227.html

Осужденного за киберпреступления в США Мартышева отпустят 20 декабря

Осужденного за киберпреступления в США Мартышева отпустят 20 декабря - РИА Новости, 06.12.2022

Осужденного за киберпреступления в США Мартышева отпустят 20 декабря

Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев 20 декабря будет отпущен на свободу, после чего его ожидает депортация на родину, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:22

2022-12-06T19:22

2022-12-06T19:40

сша

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в мире

юрий мартышев

алексей тарасов

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев 20 декабря будет отпущен на свободу, после чего его ожидает депортация на родину, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов."Мы ожидаем, что Юрий Мартышев будет освобожден из-под стражи 20 декабря. Затем он будет передан иммиграционной службе для дальнейшего рассмотрения (его дела) и, в конечном счете, его ожидает депортация обратно в Россию", - сказал Тарасов.По словам юриста, россиянин ждет возможности вернуться на родину, и его защита находится в контакте с миграционными властями, добиваясь ускорения данного процесса."Эта процедура будет запущена, как только он будет освобожден из-под стражи", - пояснил адвокат Мартышева.Мартышев в 2017 году был выдан властями Латвии в США. В Штатах его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и приговорил его к шести с половиной годам тюрьмы.

https://ria.ru/20221025/obmen-1826696608.html

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сша, россия, в мире, юрий мартышев, алексей тарасов, латвия