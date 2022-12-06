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Макрон призвал прекратить пугать французов отсутствием света - РИА Новости, 06.12.2022
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Макрон призвал прекратить пугать французов отсутствием света
Макрон призвал прекратить пугать французов отсутствием света - РИА Новости, 06.12.2022
Макрон призвал прекратить пугать французов отсутствием света
Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:45
2022-12-06T14:45
в мире
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями"."Эти дебаты абсурдны. Роль государственных властей и организаций - не сеять страх и не быть управляемыми этим страхом. Их роль - делать свою работу, чтобы обеспечить людей электроэнергией. Речь идет об ответственности каждого - и она заключается в "энергетической трезвости", а не в том, чтобы пугать людей абсурдными сценариями. Прекратите это все!" - сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможных перебоях с подачей электроэнергии в ходе приезда на саммит по Западным Балканам в Албании.Он подчеркнул, что Франция - великая страна, которая обладает великой энергетической моделью."Мы выдержим эту зиму, несмотря на войну. Я просто прошу каждого делать свою работу. Работа EDF - поддерживать работу электростанций, работа правительства - планирование, а все остальные должны придерживаться плана "энергетической трезвости", - сказал французский президент в эфире телеканала BFMTV.Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала сограждан еще больше снизить энергопотребление во избежание отключений электричества. Глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик заявил, что этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур.Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.
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в мире, эммануэль макрон, франция, edf
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, EDF
14:45 06.12.2022
 
Макрон призвал прекратить пугать французов отсутствием света

Макрон призвал прекратить пугать французов перебоями в подаче электричества зимой

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Гильем Бейкер / Сергей ГунеевЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Гильем Бейкер / Сергей Гунеев
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями".
"Эти дебаты абсурдны. Роль государственных властей и организаций - не сеять страх и не быть управляемыми этим страхом. Их роль - делать свою работу, чтобы обеспечить людей электроэнергией. Речь идет об ответственности каждого - и она заключается в "энергетической трезвости", а не в том, чтобы пугать людей абсурдными сценариями. Прекратите это все!" - сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможных перебоях с подачей электроэнергии в ходе приезда на саммит по Западным Балканам в Албании.
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Он подчеркнул, что Франция - великая страна, которая обладает великой энергетической моделью.
"Мы выдержим эту зиму, несмотря на войну. Я просто прошу каждого делать свою работу. Работа EDF - поддерживать работу электростанций, работа правительства - планирование, а все остальные должны придерживаться плана "энергетической трезвости", - сказал французский президент в эфире телеканала BFMTV.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала сограждан еще больше снизить энергопотребление во избежание отключений электричества. Глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик заявил, что этой зимой во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур.
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Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.
Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.
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