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В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Двадцать семь тысяч абонентов в Макеевке остались без света в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:20
2022-12-06T14:20
2022-12-06T14:30
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
жкх
донецк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Двадцать семь тысяч абонентов в Макеевке остались без света в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее во вторник украинские войска нанесли массированные удары по Донецку и Макеевке."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Макеевке обесточены почти 27 тысяч абонентов", - сообщили в штабе обороны ДНР в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836666592.html
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, ЖКХ, Донецк
14:20 06.12.2022 (обновлено: 14:30 06.12.2022)
В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ