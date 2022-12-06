https://ria.ru/20221206/makeevka-1836664765.html

В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022

В Макеевке почти 27 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Двадцать семь тысяч абонентов в Макеевке остались без света в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:20

2022-12-06T14:20

2022-12-06T14:30

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

жкх

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Двадцать семь тысяч абонентов в Макеевке остались без света в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее во вторник украинские войска нанесли массированные удары по Донецку и Макеевке."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Макеевке обесточены почти 27 тысяч абонентов", - сообщили в штабе обороны ДНР в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836666592.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, жкх, донецк