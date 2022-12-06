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H&M закрыл все свои магазины в России - РИА Новости, 06.12.2022
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H&M закрыл все свои магазины в России
H&M закрыл все свои магазины в России - РИА Новости, 06.12.2022
H&M закрыл все свои магазины в России
Компания H&M подтвердила закрытие всех своих магазинов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:03
2022-12-06T14:19
россия
h&m
швеция
экономика
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания H&amp;M подтвердила закрытие всех своих магазинов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Подтверждаем, что все магазины H&amp;M Group в России закрыты", - сообщили в компании.В начале сентября в пресс-службе ритейлера РИА Новости сообщали, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.H&amp;M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
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россия, h&m, швеция, экономика
Россия, H&M, Швеция, Экономика
14:03 06.12.2022 (обновлено: 14:19 06.12.2022)
 
H&M закрыл все свои магазины в России

H&M подтвердил РИА Новости закрытие всех своих магазинов в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛоготип магазина одежды H&M на Тверской улице в Москве
Логотип магазина одежды H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип магазина одежды H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания H&M подтвердила закрытие всех своих магазинов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", - сообщили в компании.
В начале сентября в пресс-службе ритейлера РИА Новости сообщали, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.
H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
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