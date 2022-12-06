https://ria.ru/20221206/magaziny-1836656438.html

H&M закрыл все свои магазины в России

H&M закрыл все свои магазины в России - РИА Новости, 06.12.2022

H&M закрыл все свои магазины в России

Компания H&M подтвердила закрытие всех своих магазинов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:03

2022-12-06T14:03

2022-12-06T14:19

россия

h&m

швеция

экономика

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания H&M подтвердила закрытие всех своих магазинов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", - сообщили в компании.В начале сентября в пресс-службе ритейлера РИА Новости сообщали, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, h&m, швеция, экономика