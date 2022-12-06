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Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/lnr-1836736876.html
Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР
Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022
Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Старобельска в ЛНР из HIMARS, повреждены здания "Старобельского элеватора", сообщило... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:17
2022-12-06T17:38
специальная военная операция на украине
происшествия
старобельск
луганская народная республика
сша
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Старобельска в ЛНР из HIMARS, повреждены здания "Старобельского элеватора", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) ранено три сотрудника МУП "Старобельский элеватор", а также повреждены складские помещения и весовая предприятия", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
старобельск
луганская народная республика
сша
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происшествия, старобельск, луганская народная республика, сша, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Старобельск, Луганская Народная Республика, США, РСЗО HIMARS
17:17 06.12.2022 (обновлено: 17:38 06.12.2022)
 
Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР

Представительство ЛНР: три мирных жителя пострадали при обстреле Старобельска из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Старобельска в ЛНР из HIMARS, повреждены здания "Старобельского элеватора", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) ранено три сотрудника МУП "Старобельский элеватор", а также повреждены складские помещения и весовая предприятия", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаСШАРСЗО HIMARS
 
 
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