17:17 06.12.2022 (обновлено: 17:38 06.12.2022)
Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР
Представительство ЛНР: три мирных жителя пострадали при обстреле Старобельска из HIMARS
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Старобельска в ЛНР из HIMARS, повреждены здания "Старобельского элеватора", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) ранено три сотрудника МУП "Старобельский элеватор", а также повреждены складские помещения и весовая предприятия", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР)