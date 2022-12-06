https://ria.ru/20221206/lnr-1836736876.html

Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР

Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022

Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Старобельска в ЛНР из HIMARS, повреждены здания "Старобельского элеватора", сообщило... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:17

2022-12-06T17:17

2022-12-06T17:38

специальная военная операция на украине

происшествия

старобельск

луганская народная республика

сша

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Старобельска в ЛНР из HIMARS, повреждены здания "Старобельского элеватора", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) ранено три сотрудника МУП "Старобельский элеватор", а также повреждены складские помещения и весовая предприятия", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

старобельск

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, старобельск, луганская народная республика, сша, рсзо himars