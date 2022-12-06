https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html

Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии

Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии - РИА Новости, 06.12.2022

Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии

Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что его коллег не пригласили на заседание Национального совета Латвии и не дали высказать свою... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:25

2022-12-06T17:25

2022-12-06T18:43

в мире

тихон дзядко

мария захарова

артис пабрикс

латвия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_0:87:1833:1118_1920x0_80_0_0_d00e10f8d1075414530a70503607dad4.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что его коллег не пригласили на заседание Национального совета Латвии и не дали высказать свою позицию насчет аннулирования лицензии на вещание в стране."Наша команда сейчас занимается разработкой дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения", — сказал он в эфире канала.По словам Дзядко, он "читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон и обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения". Однако в данной ситуации эту возможность никто не предоставил, посетовал журналист."На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителей "Дождя" не пригласили. Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно, и оно не имеет ничего общего со здравым смыслом", — добавил главный редактор, отметив, что канал не позволит разрушить свою репутацию.Тихон Дзядко также вспомнил, что восемь с половиной лет назад сообщил в эфире "Дождя" об отключении СМИ из кабельных сетей в России, а сегодня говорит о том же, но уже находясь в Латвии.Сегодня глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что власти приняли решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, посоветовала перечитать заявления Госдепа о защите данного средства массовой информации.Рига оштрафовала телеканал на десять тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей".Кроме того, несколькими днями ранее руководитель информационной службы и ведущая "Дождя" Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Журналистка напомнила о недопустимости подобных формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал осенью источник РИА Новости, "Дождь" за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей, финансирование шло как минимум с 2016 года".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836656059.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тихон дзядко, мария захарова, артис пабрикс, латвия, санкции в отношении россии