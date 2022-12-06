https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html
Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии
Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии - РИА Новости, 06.12.2022
Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии
Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что его коллег не пригласили на заседание Национального совета Латвии и не дали высказать свою... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:25
2022-12-06T17:25
2022-12-06T18:43
в мире
тихон дзядко
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артис пабрикс
латвия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что его коллег не пригласили на заседание Национального совета Латвии и не дали высказать свою позицию насчет аннулирования лицензии на вещание в стране."Наша команда сейчас занимается разработкой дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения", — сказал он в эфире канала.По словам Дзядко, он "читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон и обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения". Однако в данной ситуации эту возможность никто не предоставил, посетовал журналист."На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителей "Дождя" не пригласили. Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно, и оно не имеет ничего общего со здравым смыслом", — добавил главный редактор, отметив, что канал не позволит разрушить свою репутацию.Тихон Дзядко также вспомнил, что восемь с половиной лет назад сообщил в эфире "Дождя" об отключении СМИ из кабельных сетей в России, а сегодня говорит о том же, но уже находясь в Латвии.Сегодня глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что власти приняли решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, посоветовала перечитать заявления Госдепа о защите данного средства массовой информации.Рига оштрафовала телеканал на десять тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей".Кроме того, несколькими днями ранее руководитель информационной службы и ведущая "Дождя" Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Журналистка напомнила о недопустимости подобных формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал осенью источник РИА Новости, "Дождь" за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей, финансирование шло как минимум с 2016 года".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836656059.html
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, тихон дзядко, мария захарова, артис пабрикс, латвия, санкции в отношении россии
В мире, Тихон Дзядко, Мария Захарова, Артис Пабрикс, Латвия, Санкции в отношении России
17:25 06.12.2022 (обновлено: 18:43 06.12.2022)
Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии
Главред Дзядко: власти Латвии не дали пояснить позицию в связи с отзывом лицензии "Дождя"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что его коллег не пригласили на заседание Национального совета Латвии и не дали высказать свою позицию насчет аннулирования лицензии на вещание в стране.
"Наша команда сейчас занимается разработкой дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения", — сказал он в эфире канала.
По словам Дзядко, он "читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон и обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения". Однако в данной ситуации эту возможность никто не предоставил, посетовал журналист.
"На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителей "Дождя" не пригласили. Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно, и оно не имеет ничего общего со здравым смыслом", — добавил главный редактор, отметив, что канал не позволит разрушить свою репутацию.
Тихон Дзядко также вспомнил, что восемь с половиной лет назад сообщил в эфире "Дождя" об отключении СМИ из кабельных сетей в России, а сегодня говорит о том же, но уже находясь в Латвии.
"Невзирая на решение латвийского регулятора, мы продолжим профессионально работать, делая выводы из допущенных ошибок, как мы делали это всегда", — заключил главред.
Сегодня глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что власти приняли решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, посоветовала перечитать заявления Госдепа о защите данного средства массовой информации.
Рига оштрафовала телеканал на десять тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей".
Кроме того, несколькими днями ранее руководитель информационной службы и ведущая "Дождя" Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Журналистка напомнила о недопустимости подобных формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал осенью источник РИА Новости, "Дождь" за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей, финансирование шло как минимум с 2016 года".
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
** Физическое лицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.