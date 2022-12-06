14:35 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 6 декабря.
"В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в военном ведомстве.
В министерстве сообщили о ситуации на других участках линии соприкосновения. Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Донецком направлении.
Упреждающий огонь российской артиллерии сорвал попытку атаки ВСУ в районе Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, уничтожено до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.
На Южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Киев потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии.
Российским военным удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сбить самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и шесть беспилотников под Харьковом и в Запорожье.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.