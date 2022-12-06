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Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/liman-1836668754.html
Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении
Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.12.2022
Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении
Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:35
2022-12-06T15:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 6 декабря.В министерстве сообщили о ситуации на других участках линии соприкосновения. Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Донецком направлении. Кроме того, сорвана попытка ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.Упреждающий огонь российской артиллерии сорвал попытку атаки ВСУ в районе Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, уничтожено до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.На Южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Киев потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии.Российским военным удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сбить самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и шесть беспилотников под Харьковом и в Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221206/voennye-1836664238.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:35 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
 
Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 6 декабря.

"В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили о ситуации на других участках линии соприкосновения. Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Донецком направлении.
Кроме того, сорвана попытка ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
Все нормально, нас забрали!: 60 российских военных вернулись из плена домой - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих
Упреждающий огонь российской артиллерии сорвал попытку атаки ВСУ в районе Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, уничтожено до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.
На Южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Киев потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии.
Российским военным удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сбить самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и шесть беспилотников под Харьковом и в Запорожье.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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