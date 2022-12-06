https://ria.ru/20221206/liman-1836668754.html

Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении

Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.12.2022

Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении

Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:35

2022-12-06T14:35

2022-12-06T15:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 6 декабря.В министерстве сообщили о ситуации на других участках линии соприкосновения. Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Донецком направлении. Кроме того, сорвана попытка ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.Упреждающий огонь российской артиллерии сорвал попытку атаки ВСУ в районе Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, уничтожено до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.На Южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Киев потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии.Российским военным удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сбить самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и шесть беспилотников под Харьковом и в Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221206/voennye-1836664238.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр