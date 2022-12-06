Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/lgbt-1836583329.html
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 06.12.2022
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:47
2022-12-06T10:47
общество
генеральная прокуратура рф
россия
госдума рф
яна лантратова
игорь краснов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих, копии запросов имеются в распоряжении РИА Новости.По словам Лантратовой, к ней поступают обращения по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, ведущейся со стороны ряда российских блогеров и стримеров. В частности, как указывает парламентарий, зачастую производимый некоторыми блогерами контент носит не просто развлекательный, "а преимущественно аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков)". По мнению парламентария, таким контентом отличаются ролики блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс.Лантратова в обращениях напоминает о подписанном накануне президентом пакете законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, трансгендерности и педофилии и просит Роскомнадзор "усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства". В обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову политик просит провести проверку по данным фактам и принять все меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221123/teatr-1833678026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, генеральная прокуратура рф, россия, госдума рф, яна лантратова, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лгбт-сообщество
Общество, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Госдума РФ, Яна Лантратова, Игорь Краснов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ЛГБТ-сообщество
10:47 06.12.2022
 
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ

Депутат Лантратова попросила ГП проверить блогеров Карейку и Форкс на пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих, копии запросов имеются в распоряжении РИА Новости.
По словам Лантратовой, к ней поступают обращения по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, ведущейся со стороны ряда российских блогеров и стримеров. В частности, как указывает парламентарий, зачастую производимый некоторыми блогерами контент носит не просто развлекательный, "а преимущественно аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков)". По мнению парламентария, таким контентом отличаются ролики блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс.
Лантратова в обращениях напоминает о подписанном накануне президентом пакете законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, трансгендерности и педофилии и просит Роскомнадзор "усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства". В обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову политик просит провести проверку по данным фактам и принять все меры прокурорского реагирования.
Спектакль Принцесса и Людоед в новосибирском молодежном Первом театре
23 ноября, 15:32Культура
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина
 
ОбществоГенеральная прокуратура РФРоссияГосдума РФЯна ЛантратоваИгорь КрасновФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЛГБТ-сообщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала