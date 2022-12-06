https://ria.ru/20221206/lgbt-1836583329.html

В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ

В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 06.12.2022

В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:47

2022-12-06T10:47

2022-12-06T10:47

общество

генеральная прокуратура рф

россия

госдума рф

яна лантратова

игорь краснов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих, копии запросов имеются в распоряжении РИА Новости.По словам Лантратовой, к ней поступают обращения по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, ведущейся со стороны ряда российских блогеров и стримеров. В частности, как указывает парламентарий, зачастую производимый некоторыми блогерами контент носит не просто развлекательный, "а преимущественно аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков)". По мнению парламентария, таким контентом отличаются ролики блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс.Лантратова в обращениях напоминает о подписанном накануне президентом пакете законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, трансгендерности и педофилии и просит Роскомнадзор "усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства". В обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову политик просит провести проверку по данным фактам и принять все меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20221123/teatr-1833678026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, генеральная прокуратура рф, россия, госдума рф, яна лантратова, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лгбт-сообщество