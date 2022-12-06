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Французы пришли в восторг от видео Путина на Крымском мосту - РИА Новости, 06.12.2022
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Французы пришли в восторг от видео Путина на Крымском мосту
Французы пришли в восторг от видео Путина на Крымском мосту - РИА Новости, 06.12.2022
Французы пришли в восторг от видео Путина на Крымском мосту
Читатели французской газеты Le Figaro восхитились видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:16
2022-12-06T10:58
в мире
владимир путин
россия
украина
европа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro восхитились видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта полосе Крымского моста.По мнению многих, это еще раз доказывает, что экономическая война против России вредит только Западу."Зеленский, должно быть, смотрел все это по телевизору и съел свою рубашку. Россия за такой короткий срок умудрилась все восстановить", — написал один из пользователей."Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции?" — задался вопросом еще один читатель."Вижу яростные лица Байдена и Зеленского. Не получается у них переиграть Путина. Очень умный мужчина", — отметил четвертый пользователь."Ну что ж, еще одно доказательство того факта, что Украина во главе с Западом все-таки проиграют", — заключили пользователи.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны из состава, следовавшего по железнодорожной части моста. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.К вечеру того же дня на мосту запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек, а затем восстановили и железнодорожное движение. В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, после чего приступили к установке новых. Восстановить второй путь на железнодорожной части предполагается в течение шести-семи месяцев.
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Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту
Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту
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в мире, владимир путин, россия, украина, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:16 06.12.2022 (обновлено: 10:58 06.12.2022)
 
Французы пришли в восторг от видео Путина на Крымском мосту

Читатели французской Le Figaro пришли в восторг от видео Путина за рулем на Крымском мосту

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro восхитились видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта полосе Крымского моста.
По мнению многих, это еще раз доказывает, что экономическая война против России вредит только Западу.
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"Зеленский, должно быть, смотрел все это по телевизору и съел свою рубашку. Россия за такой короткий срок умудрилась все восстановить", — написал один из пользователей.

"Мост работает, а Путин рулит, и это главное", — подчеркнул другой.

"Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции?" — задался вопросом еще один читатель.
"Вижу яростные лица Байдена и Зеленского. Не получается у них переиграть Путина. Очень умный мужчина", — отметил четвертый пользователь.
"Ну что ж, еще одно доказательство того факта, что Украина во главе с Западом все-таки проиграют", — заключили пользователи.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны из состава, следовавшего по железнодорожной части моста. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
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В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
К вечеру того же дня на мосту запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек, а затем восстановили и железнодорожное движение. В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, после чего приступили к установке новых. Восстановить второй путь на железнодорожной части предполагается в течение шести-семи месяцев.
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