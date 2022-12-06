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Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах - РИА Новости, 06.12.2022
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Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах
Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах - РИА Новости, 06.12.2022
Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах
Около 60% беднейших стран стоят перед угрозой серьезного долгового кризиса, обслуживание долгов достигло рекордного с 2000 года показателя, свидетельствуют... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:55
2022-12-06T20:55
экономика
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Около 60% беднейших стран стоят перед угрозой серьезного долгового кризиса, обслуживание долгов достигло рекордного с 2000 года показателя, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Всемирного банка.На конец 2021 года, по данным организации, внешний долг стран Международной ассоциации развития превысил 1 триллион долларов, более чем в три раза больше, чем десятилетие назад. Совокупный объем долговых обязательств развивающихся стран в этот же период удвоился, превысив 9 триллионов долларов."Растущие процентные ставки и замедление всемирного экономического роста несут риск того, что большое число стран окажется в долговом кризисе, около 60% беднейших стран уже находятся перед риском долгового кризиса или уже испытывают его", - говорится в докладе организации."Беднейшие страны, которые могут осуществлять заимствования по программе Международной ассоциации развития (МАР), тратят около десятой части своих экспортных доходов на обслуживание долгосрочного государственного внешнего долга, что является самой высокой долей с 2000 года", - отмечают в организации.По ее данным, в конце 2021 года этот показатель достиг в совокупности 46,2 миллиардов долларов, что составляет 10,3% их экспортных доходов и порядка 1,8% их валового национального дохода. Для сравнения в 2010 году эти показатели достигали 3,1% и 0,7% соответственно.По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году платежи по обслуживанию долговых обязательств беднейших развивающихся стран увеличатся на 35% и превысят 62 миллиарда долларов. "Это станет крупнейшим увеличением в годовом исчислении за последние два десятилетия", - предупреждает Всемирный банк."Долговой кризис, с которым сталкиваются развивающиеся страны, усилился, для сокращения долга необходим комплексный подход, увеличение прозрачности и содействие более быстрой реструктуризации, чтобы страны могли сосредоточить усилия на поддержке (экономического) роста и снижении бедности", - заявил в связи с публикацией данных глава Всемирного банка Дэвид Малпас.
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экономика, всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
20:55 06.12.2022
 
Всемирный банк спрогнозировал серьезный долговой кризис в беднейших странах

Всемирный банк: около 60 процентов беднейших стран стоят перед риском долгового кризиса

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Около 60% беднейших стран стоят перед угрозой серьезного долгового кризиса, обслуживание долгов достигло рекордного с 2000 года показателя, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Всемирного банка.
На конец 2021 года, по данным организации, внешний долг стран Международной ассоциации развития превысил 1 триллион долларов, более чем в три раза больше, чем десятилетие назад. Совокупный объем долговых обязательств развивающихся стран в этот же период удвоился, превысив 9 триллионов долларов.
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"Растущие процентные ставки и замедление всемирного экономического роста несут риск того, что большое число стран окажется в долговом кризисе, около 60% беднейших стран уже находятся перед риском долгового кризиса или уже испытывают его", - говорится в докладе организации.
"Беднейшие страны, которые могут осуществлять заимствования по программе Международной ассоциации развития (МАР), тратят около десятой части своих экспортных доходов на обслуживание долгосрочного государственного внешнего долга, что является самой высокой долей с 2000 года", - отмечают в организации.
По ее данным, в конце 2021 года этот показатель достиг в совокупности 46,2 миллиардов долларов, что составляет 10,3% их экспортных доходов и порядка 1,8% их валового национального дохода. Для сравнения в 2010 году эти показатели достигали 3,1% и 0,7% соответственно.
По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году платежи по обслуживанию долговых обязательств беднейших развивающихся стран увеличатся на 35% и превысят 62 миллиарда долларов. "Это станет крупнейшим увеличением в годовом исчислении за последние два десятилетия", - предупреждает Всемирный банк.
"Долговой кризис, с которым сталкиваются развивающиеся страны, усилился, для сокращения долга необходим комплексный подход, увеличение прозрачности и содействие более быстрой реструктуризации, чтобы страны могли сосредоточить усилия на поддержке (экономического) роста и снижении бедности", - заявил в связи с публикацией данных глава Всемирного банка Дэвид Малпас.
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