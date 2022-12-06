https://ria.ru/20221206/kredit-1836792068.html

Власти Венгрии заявили, что выступали против кредита ЕС в помощь Украине

Власти Венгрии заявили, что выступали против кредита ЕС в помощь Украине - РИА Новости, 06.12.2022

Власти Венгрии заявили, что выступали против кредита ЕС в помощь Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт голосовал против общего кредита ЕС для помощи Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:53

2022-12-06T19:53

2022-12-06T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт голосовал против общего кредита ЕС для помощи Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год, но напомнил, что Венгрия выделила свою долю помощи Киеву на двусторонней основе.Министры экономики и финансов стран Евросоюза на заседании во вторник не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Как сообщило издание Politico, заблокировала возможность договоренности Венгрия."Я уважительно просил бы не распространять фейковые новости. Мы не ветировали никакую поддержку Украине... Мы, венгры, поддерживаем идею поддержать Украину. Нашу долю определенного Евросоюзом объема мы отдадим Украине на двусторонней основе... Мы выделим нашу долю поддержки из своего бюджета. Против чего мы голосовали? Мы голосовали против того, чтобы источником этой поддержки стал общий кредит. Это мы действительно не поддерживаем", - сказал Сийярто на пресс-конференции глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) в Братиславе. трансляция велась в соцсетях.Сийярто объяснил, что по мнению Венгрии, будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. "Мы бы не согласились с тем, чтобы Евросоюз стал "займосоюзом". Это наша принципиальная точка зрения", - подчеркнул он.Глава венгерского МИД также напомнил, что премьер-министр страны Виктор Орбан ранее подписал указ о выделении Киеву 187 миллионов евро из государственного бюджета. Министерству иностранных дел и внешней торговли Венгрии было поручено связаться с украинскими коллегами и подготовить двусторонний договор для передачи средств. Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.

https://ria.ru/20220703/berlin-1799978004.html

https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петер сийярто, виктор орбан, украина, венгрия, киев, евросоюз, еврокомиссия, европарламент