Власти Венгрии заявили, что выступали против кредита ЕС в помощь Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт голосовал против общего кредита ЕС в помощь Киеву
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт голосовал против общего кредита ЕС для помощи Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год, но напомнил, что Венгрия выделила свою долю помощи Киеву на двусторонней основе.
Министры экономики и финансов стран Евросоюза на заседании во вторник не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украине в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Как сообщило издание Politico, заблокировала возможность договоренности Венгрия.
"Я уважительно просил бы не распространять фейковые новости. Мы не ветировали никакую поддержку Украине... Мы, венгры, поддерживаем идею поддержать Украину. Нашу долю определенного Евросоюзом объема мы отдадим Украине на двусторонней основе... Мы выделим нашу долю поддержки из своего бюджета. Против чего мы голосовали? Мы голосовали против того, чтобы источником этой поддержки стал общий кредит. Это мы действительно не поддерживаем", - сказал Сийярто на пресс-конференции глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) в Братиславе. трансляция велась в соцсетях.
Сийярто объяснил, что по мнению Венгрии, будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. "Мы бы не согласились с тем, чтобы Евросоюз стал "займосоюзом". Это наша принципиальная точка зрения", - подчеркнул он.
Глава венгерского МИД также напомнил, что премьер-министр страны Виктор Орбан ранее подписал указ о выделении Киеву 187 миллионов евро из государственного бюджета. Министерству иностранных дел и внешней торговли Венгрии было поручено связаться с украинскими коллегами и подготовить двусторонний договор для передачи средств.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.
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