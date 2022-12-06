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В СПЧ заявили о снижении интереса россиян к теме коррупции - РИА Новости, 06.12.2022
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В СПЧ заявили о снижении интереса россиян к теме коррупции
В СПЧ заявили о снижении интереса россиян к теме коррупции - РИА Новости, 06.12.2022
В СПЧ заявили о снижении интереса россиян к теме коррупции
Россияне на бытовом уровне стали меньше сталкиваться с коррупцией, и эта тема стала меньше интересовать граждан, заявил член Совета по правам человека при... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:19
2022-12-06T17:19
россия
общество
кирилл кабанов
национальный антикоррупционный комитет
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Россияне на бытовом уровне стали меньше сталкиваться с коррупцией, и эта тема стала меньше интересовать граждан, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов."Тема коррупции ушла из общественного обсуждения... за десятку (наиболее насущных проблем - ред.), то есть эта проблема стала интересовать граждан меньше. Это, скорее, даже не связано с СВО - (просто) на бытовом уровне люди стали меньше встречаться с коррупцией. То есть то, о чем мы говорили в свое время - что коррупцию возможно уменьшить за счет изменения управленческих, регулирующих процедур, - показало свой эффект", - сказал Кабанов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, россияне уже не платят за смену паспортов или оформление справок, потому что есть Госуслуги, поэтому фиксируется снижение уровня коррупции даже на региональном уровне.
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россия, общество, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Общество, Кирилл Кабанов, Национальный антикоррупционный комитет, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
17:19 06.12.2022
 
В СПЧ заявили о снижении интереса россиян к теме коррупции

Член СПЧ Кабанов: россияне стали меньше сталкиваться с коррупцией на бытовом уровне

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Россияне на бытовом уровне стали меньше сталкиваться с коррупцией, и эта тема стала меньше интересовать граждан, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
"Тема коррупции ушла из общественного обсуждения... за десятку (наиболее насущных проблем - ред.), то есть эта проблема стала интересовать граждан меньше. Это, скорее, даже не связано с СВО - (просто) на бытовом уровне люди стали меньше встречаться с коррупцией. То есть то, о чем мы говорили в свое время - что коррупцию возможно уменьшить за счет изменения управленческих, регулирующих процедур, - показало свой эффект", - сказал Кабанов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, россияне уже не платят за смену паспортов или оформление справок, потому что есть Госуслуги, поэтому фиксируется снижение уровня коррупции даже на региональном уровне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
14:48
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
 
РоссияОбществоКирилл КабановНациональный антикоррупционный комитетСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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