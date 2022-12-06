https://ria.ru/20221206/korostelev-1836789184.html

Спецслужба Латвии призвала внести ведущего "Дождя"* в черный список

Спецслужба Латвии призвала внести ведущего "Дождя"* в черный список - РИА Новости, 06.12.2022

Спецслужба Латвии призвала внести ведущего "Дождя"* в черный список

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) предлагает запретить въезд в страну ведущему телеканала "Дождь"* Алексею Коростелеву после его фразы о помощи... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:40

2022-12-06T19:40

2022-12-06T19:40

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латвия

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россия

дождь (телеканал)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) предлагает запретить въезд в страну ведущему телеканала "Дождь"* Алексею Коростелеву после его фразы о помощи российским военным, сообщает портал Delfi.По данным портала, спецслужба пришла к выводу, что слова Коростелева можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку солдатам, "мобилизованным в российские оккупационные войска". Помимо этого СГБ выяснила, что выпуск передачи, в котором прозвучала эта фраза, снимался в Тбилиси, там же живет ведущий. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте"."Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии... его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии. В то же время СГБ порекомендовала министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелева в так называемый черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику", - говорится в сообщении портала.Согласно спецслужбе, слова ведущего направлены против интересов нацбезопасности Латвии и "поощряют общественное сочувствие" к российской армии.Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

латвия, в мире, россия, дождь (телеканал), вооруженные силы рф