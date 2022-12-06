https://ria.ru/20221206/koronavirus-1836592256.html

В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19

Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:13

2022-12-06T11:13

2022-12-06T11:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1471 человек, на 151,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в пяти регионах, ситуация не изменилась в восьми."Выздоровело за сутки 6 690 человек, или на 44% больше в сравнении с 5 декабря 2022 года. Выявлен 5561 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19