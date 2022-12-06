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В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221206/koronavirus-1836592256.html
В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19
Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:13
2022-12-06T11:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1471 человек, на 151,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в пяти регионах, ситуация не изменилась в восьми."Выздоровело за сутки 6 690 человек, или на 44% больше в сравнении с 5 декабря 2022 года. Выявлен 5561 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", — говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:13 06.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1471 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 5561 новый случай COVID-19, умерли 59 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1471 человек, на 151,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в пяти регионах, ситуация не изменилась в восьми.
"Выздоровело за сутки 6 690 человек, или на 44% больше в сравнении с 5 декабря 2022 года. Выявлен 5561 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", — говорится в сообщении.
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2 ноября, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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