https://ria.ru/20221206/kontrol-1836622400.html

Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили - РИА Новости, 06.12.2022

Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:40

2022-12-06T12:40

2022-12-06T13:02

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения… Доклад – до 15 апреля 2023 года, далее – ежеквартально", - отмечается в опубликованном перечне поручений.

https://ria.ru/20221206/avto-1836632254.html

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владимир путин, россия