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Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили - РИА Новости, 06.12.2022
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:40
2022-12-06T13:02
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения… Доклад – до 15 апреля 2023 года, далее – ежеквартально", - отмечается в опубликованном перечне поручений.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
12:40 06.12.2022 (обновлено: 13:02 06.12.2022)
 
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

Путин поручил правительству обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения… Доклад – до 15 апреля 2023 года, далее – ежеквартально", - отмечается в опубликованном перечне поручений.
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:01
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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