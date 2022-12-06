https://ria.ru/20221206/kontrol-1836622400.html
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили - РИА Новости, 06.12.2022
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:40
2022-12-06T12:40
2022-12-06T13:02
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения… Доклад – до 15 апреля 2023 года, далее – ежеквартально", - отмечается в опубликованном перечне поручений.
https://ria.ru/20221206/avto-1836632254.html
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владимир путин, россия
12:40 06.12.2022 (обновлено: 13:02 06.12.2022)
Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили
Путин поручил правительству обеспечить контроль за формированием цен на автомобили