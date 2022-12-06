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Рябков: Россия не планирует предлагать США новые даты комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 06.12.2022
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Рябков: Россия не планирует предлагать США новые даты комиссии по ДСНВ
Рябков: Россия не планирует предлагать США новые даты комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 06.12.2022
Рябков: Россия не планирует предлагать США новые даты комиссии по ДСНВ
Россия пока не планирует предлагать США новые даты проведения двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:48
2022-12-06T21:27
в мире
сергей рябков
россия
сша
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия пока не планирует предлагать США новые даты проведения двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет сейчас поводов говорить о сроках. Я не думаю, что какие-то предложения в ближайшую неделю, в ближайшей перспективе будут сделаны", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений"."Это не тот вопрос, которым мы сейчас занимаемся: только отменили, и сразу новые сроки мы не будем предлагать", - отметил замминистра.
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в мире, сергей рябков, россия, сша
В мире, Сергей Рябков, Россия, США
19:48 06.12.2022 (обновлено: 21:27 06.12.2022)
 
Рябков: Россия не планирует предлагать США новые даты комиссии по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Россия пока не планирует предлагать США новые даты комиссии по ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия пока не планирует предлагать США новые даты проведения двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет сейчас поводов говорить о сроках. Я не думаю, что какие-то предложения в ближайшую неделю, в ближайшей перспективе будут сделаны", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".
"Это не тот вопрос, которым мы сейчас занимаемся: только отменили, и сразу новые сроки мы не будем предлагать", - отметил замминистра.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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