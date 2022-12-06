Рейтинг@Mail.ru
"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/knigi-1836718418.html
"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой
"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой - РИА Новости, 06.12.2022
"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой
Книжный сервис "ЛитРес" предложил авторам изменить в своих книгах фрагменты, которые можно счесть пропагандой ЛГБТ, такие книги после получения подтверждения у... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:26
2022-12-06T16:26
литрес
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819987164_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9f2635f9e36f266e7d63c7042b811414.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Книжный сервис "ЛитРес" предложил авторам изменить в своих книгах фрагменты, которые можно счесть пропагандой ЛГБТ, такие книги после получения подтверждения у правообладателя будут сняты с продажи начале следующей недели, после доработки их вернут, сообщил РИА Новости директор департамента по развитию контента группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов."Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. Все рекомендации сделаны после длительных консультаций с юристами и в интересах авторов, прежде всего... Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно, после формирования общего списка. По срокам это примерно начало следующей недели", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что рекомендации сервиса авторам - это "прямое следствие отсутствия конкретных формулировок" в законе о пропаганде. "Например, в книге есть второстепенный персонаж нетрадиционной ориентации, но пропаганды ЛГБТ в книге нет. Из-за отсутствия четких критериев в законе автор не понимает, нарушает он закон или нет, снимут его книгу после публикации или нет, будет ли штраф", - пояснил Селиванов.Собеседник агентства отметил, что в случае, если ответ от автора не будет получен, сервис самостоятельно проанализирует текст и примет решение по дальнейшей продаже книги на сайте. По словам Селиванова, все действия по изъятию книг из продажи и возможной доработке текстов – совместное решение сервиса и правообладателей."Мы благодарны авторам, что они с возможным пониманием в данной ситуации отнеслись к нашим просьбам и рекомендациям. Digital-авторы "ЛитРес" всегда оперативно реагируют на изменения, экспериментируют и сочетают разные жанры: если не получится использовать какие-то сюжетные линии, которые потенциально опасны с точки зрения закона, они, я уверен, смогут перестроиться", - сказал он.По словам Селиванова, книг, в которых явно упоминается ЛГБТ, не больше 1% от всего каталога "ЛитРес". Он добавил, что "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка" уже недоступны к покупке. Селиванов отметил, что еще до подписания закона о пропаганде ЛГБТ в силу сервис провел консультации с юристами и составил план действий."Мы оперативно связались с правообладателями – издательствами и авторами, чьи книги потенциально могут попасть под действие нового закона, поскольку ответственность в данном случае будет нести как сервис, так и правообладатель. Они еще на прошлой неделе получили от нас письма с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ", - заключил он.
https://ria.ru/20221206/lgbt-1836583329.html
https://ria.ru/20221129/kanada-1834910693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819987164_182:0:1889:1280_1920x0_80_0_0_e95f5d42f7bb71024a2a2b94323d0090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литрес, технологии, россия
ЛитРес, Технологии, Россия
16:26 06.12.2022
 
"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой

Сервис "ЛитРес" на следующей неделе снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой

© Pixabay / StockSnapМужчина в библиотеке
Мужчина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Pixabay / StockSnap
Мужчина в библиотеке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Книжный сервис "ЛитРес" предложил авторам изменить в своих книгах фрагменты, которые можно счесть пропагандой ЛГБТ, такие книги после получения подтверждения у правообладателя будут сняты с продажи начале следующей недели, после доработки их вернут, сообщил РИА Новости директор департамента по развитию контента группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов.
"Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. Все рекомендации сделаны после длительных консультаций с юристами и в интересах авторов, прежде всего... Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно, после формирования общего списка. По срокам это примерно начало следующей недели", - сказал собеседник агентства.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
10:47
В Госдуме попросили проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ
Он подчеркнул, что рекомендации сервиса авторам - это "прямое следствие отсутствия конкретных формулировок" в законе о пропаганде. "Например, в книге есть второстепенный персонаж нетрадиционной ориентации, но пропаганды ЛГБТ в книге нет. Из-за отсутствия четких критериев в законе автор не понимает, нарушает он закон или нет, снимут его книгу после публикации или нет, будет ли штраф", - пояснил Селиванов.
Собеседник агентства отметил, что в случае, если ответ от автора не будет получен, сервис самостоятельно проанализирует текст и примет решение по дальнейшей продаже книги на сайте. По словам Селиванова, все действия по изъятию книг из продажи и возможной доработке текстов – совместное решение сервиса и правообладателей.
"Мы благодарны авторам, что они с возможным пониманием в данной ситуации отнеслись к нашим просьбам и рекомендациям. Digital-авторы "ЛитРес" всегда оперативно реагируют на изменения, экспериментируют и сочетают разные жанры: если не получится использовать какие-то сюжетные линии, которые потенциально опасны с точки зрения закона, они, я уверен, смогут перестроиться", - сказал он.
По словам Селиванова, книг, в которых явно упоминается ЛГБТ, не больше 1% от всего каталога "ЛитРес". Он добавил, что "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка" уже недоступны к покупке. Селиванов отметил, что еще до подписания закона о пропаганде ЛГБТ в силу сервис провел консультации с юристами и составил план действий.
"Мы оперативно связались с правообладателями – издательствами и авторами, чьи книги потенциально могут попасть под действие нового закона, поскольку ответственность в данном случае будет нести как сервис, так и правообладатель. Они еще на прошлой неделе получили от нас письма с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ", - заключил он.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 02:04
Посла России вызвали в МИД Канады из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды
 
ЛитРесТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала