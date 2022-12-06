https://ria.ru/20221206/knigi-1836718418.html

"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой

"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой - РИА Новости, 06.12.2022

"ЛитРес" снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой

Книжный сервис "ЛитРес" предложил авторам изменить в своих книгах фрагменты, которые можно счесть пропагандой ЛГБТ, такие книги после получения подтверждения у... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:26

2022-12-06T16:26

2022-12-06T16:26

литрес

технологии

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Книжный сервис "ЛитРес" предложил авторам изменить в своих книгах фрагменты, которые можно счесть пропагандой ЛГБТ, такие книги после получения подтверждения у правообладателя будут сняты с продажи начале следующей недели, после доработки их вернут, сообщил РИА Новости директор департамента по развитию контента группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов."Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. Все рекомендации сделаны после длительных консультаций с юристами и в интересах авторов, прежде всего... Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно, после формирования общего списка. По срокам это примерно начало следующей недели", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что рекомендации сервиса авторам - это "прямое следствие отсутствия конкретных формулировок" в законе о пропаганде. "Например, в книге есть второстепенный персонаж нетрадиционной ориентации, но пропаганды ЛГБТ в книге нет. Из-за отсутствия четких критериев в законе автор не понимает, нарушает он закон или нет, снимут его книгу после публикации или нет, будет ли штраф", - пояснил Селиванов.Собеседник агентства отметил, что в случае, если ответ от автора не будет получен, сервис самостоятельно проанализирует текст и примет решение по дальнейшей продаже книги на сайте. По словам Селиванова, все действия по изъятию книг из продажи и возможной доработке текстов – совместное решение сервиса и правообладателей."Мы благодарны авторам, что они с возможным пониманием в данной ситуации отнеслись к нашим просьбам и рекомендациям. Digital-авторы "ЛитРес" всегда оперативно реагируют на изменения, экспериментируют и сочетают разные жанры: если не получится использовать какие-то сюжетные линии, которые потенциально опасны с точки зрения закона, они, я уверен, смогут перестроиться", - сказал он.По словам Селиванова, книг, в которых явно упоминается ЛГБТ, не больше 1% от всего каталога "ЛитРес". Он добавил, что "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка" уже недоступны к покупке. Селиванов отметил, что еще до подписания закона о пропаганде ЛГБТ в силу сервис провел консультации с юристами и составил план действий."Мы оперативно связались с правообладателями – издательствами и авторами, чьи книги потенциально могут попасть под действие нового закона, поскольку ответственность в данном случае будет нести как сервис, так и правообладатель. Они еще на прошлой неделе получили от нас письма с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ", - заключил он.

https://ria.ru/20221206/lgbt-1836583329.html

https://ria.ru/20221129/kanada-1834910693.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

литрес, технологии, россия