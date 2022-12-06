https://ria.ru/20221206/kndr-1836551406.html

КНДР вновь открыла артиллерийский огонь в ответ на стрельбы Южной Кореи

КНДР вновь открыла артиллерийский огонь в ответ на стрельбы Южной Кореи - РИА Новости, 06.12.2022

КНДР вновь открыла артиллерийский огонь в ответ на стрельбы Южной Кореи

Генштаб Северной Кореи заявил, что подразделения Корейской народной армии (КНА) вновь открыли артиллерийский огонь в ответ на стрельбы южнокорейских военных в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T06:01

2022-12-06T06:01

2022-12-06T06:01

в мире

южная корея

желтое море

корейская народная армия

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СЕУЛ, 6 дек – РИА Новости. Генштаб Северной Кореи заявил, что подразделения Корейской народной армии (КНА) вновь открыли артиллерийский огонь в ответ на стрельбы южнокорейских военных в районах возле межкорейской границы и потребовал от "вражеской стороны" немедленно прекратить "провокационную военную деятельность" в приграничных районах."Вслед за (стрельбами – ред.) 5 декабря сегодня 6 декабря примерно с 9.15 (03.15 мск) было зафиксировано, что враги снова произвели выстрелы из зенитных орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в прилегающих к линии фронта районах. Генштаб КНДР издал приказ артиллерийским и другим подразделениям Корейской народной армии о готовности к противостоянию и усилению наблюдения за лагерем противника, указанным артиллерийским подразделениям было приказано немедленно произвести выстрелы по морю боевыми снарядами с целью жесткого предупреждения и ответа (на действия Южной Кореи – ред)", - говорится в сообщении генштаба КНДР, которое передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Северная Корея также потребовала от "вражеской стороны" немедленно прекратить "провокационную военную деятельность" в приграничных районах.Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник произвела 130 артиллерийских выстрелов из приграничных с Южной Кореей районов в сторону Японского и Желтого морей. Южнокорейские военные заявили, что это нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряжённости в приграничных буферных зонах и потребовали прекратить подобную деятельность. Генштаб Северной Кореи в ответ заявил, что артиллерийские выстрелы были реакцией на соответствующие стрельбы в Южной Корее в районе возле границы с КНДР. Представитель южнокорейских военных на брифинге пояснил, что южнокорейские военные производят выстрелы артиллерии в ходе плановых стандартных учений. Северная Корея пообещала всегда отвечать на "действия противника" еще более серьезными военными мерами.Межкорейское военное соглашение от 19 сентября 2018 года о снижении напряжённости в приграничных зонах подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы.

https://ria.ru/20221130/kndr-1835257630.html

https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html

южная корея

желтое море

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в мире, южная корея, желтое море, корейская народная армия