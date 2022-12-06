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Обрадовали туристов: киты подплыли прямо к побережью Териберки - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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Обрадовали туристов: киты подплыли прямо к побережью Териберки
Обрадовали туристов: киты подплыли прямо к побережью Териберки - РИА Новости, 06.12.2022
Обрадовали туристов: киты подплыли прямо к побережью Териберки
РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:25
2022-12-06T17:25
фото
туризм
киты
туризм
мурманская область
туристы
баренцево море
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Фото, Туризм, Киты, Туризм, Мурманская область, туристы, Баренцево море, Фото - Туризм
17:25 06.12.2022
 
Обрадовали туристов: киты подплыли прямо к побережью Териберки

Опубликованы редкие кадры китов у побережья Териберки

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

В первых числах декабря фотографии с китами, сделанные на побережье Териберки, "взорвали" социальные сети.

Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области
1 из 5

В первых числах декабря фотографии с китами, сделанные на побережье Териберки, "взорвали" социальные сети.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Местные жители и туристы начали выкладывать снимки и видео с грациозными млекопитающими, которые синхронно поднимались над водой и ныряли обратно, взмахивая хвостами.

Горбатые киты у побережья Териберки Мурманской области
2 из 5

Местные жители и туристы начали выкладывать снимки и видео с грациозными млекопитающими, которые синхронно поднимались над водой и ныряли обратно, взмахивая хвостами.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Такое количество китов вблизи побережья Баренцева моря в декабре — редкость.

Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области
3 из 5

Такое количество китов вблизи побережья Баренцева моря в декабре — редкость.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Обычно на фотоохоту за ними отправляются в апреле-мае. В этот период морские гиганты подходят близко к берегу вслед за мойвой. Можно приехать и в другое время, но шансов встретить их будет меньше.

Мужчина фотографирует горбатого кита у побережья Териберки Мурманской области
4 из 5

Обычно на фотоохоту за ними отправляются в апреле-мае. В этот период морские гиганты подходят близко к берегу вслед за мойвой. Можно приехать и в другое время, но шансов встретить их будет меньше.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Удобнее всего наблюдать за китами во время морской прогулки: они могут подплывать совсем близко к судну.

Горбатые киты у побережья Териберки Мурманской области
5 из 5

Удобнее всего наблюдать за китами во время морской прогулки: они могут подплывать совсем близко к судну.

© РИА Новости / Павел Львов
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