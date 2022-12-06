Обрадовали туристов: киты подплыли прямо к побережью Териберки

В первых числах декабря фотографии с китами, сделанные на побережье Териберки, "взорвали" социальные сети.
В первых числах декабря фотографии с китами, сделанные на побережье Териберки, "взорвали" социальные сети.
Местные жители и туристы начали выкладывать снимки и видео с грациозными млекопитающими, которые синхронно поднимались над водой и ныряли обратно, взмахивая хвостами.
Местные жители и туристы начали выкладывать снимки и видео с грациозными млекопитающими, которые синхронно поднимались над водой и ныряли обратно, взмахивая хвостами.
Такое количество китов вблизи побережья Баренцева моря в декабре — редкость.
Такое количество китов вблизи побережья Баренцева моря в декабре — редкость.
Обычно на фотоохоту за ними отправляются в апреле-мае. В этот период морские гиганты подходят близко к берегу вслед за мойвой. Можно приехать и в другое время, но шансов встретить их будет меньше.
Обычно на фотоохоту за ними отправляются в апреле-мае. В этот период морские гиганты подходят близко к берегу вслед за мойвой. Можно приехать и в другое время, но шансов встретить их будет меньше.
Удобнее всего наблюдать за китами во время морской прогулки: они могут подплывать совсем близко к судну.
Удобнее всего наблюдать за китами во время морской прогулки: они могут подплывать совсем близко к судну.