https://ria.ru/20221206/kitay-1836709809.html
Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19
Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19
Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:01
2022-12-06T16:01
2022-12-06T16:01
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября.Так, в крупных городах Китая уже отменяют ряд коронавирусных ограничений. В Пекине с 5 декабря жителям не нужен будет свежий тест, чтобы воспользоваться общественным транспортом. В Тяньцзине и Шэньчжэне отменили требование о наличии теста, сделанного не позднее предыдущих трёх суток. В Гуанчжоу близким контактам больных коронавирусом разрешили самоизоляцию на дому – ранее их госпитализировали. В Чунцине также заявили, что близкие контакты с особыми условиями, такие как пенсионеры, люди с тяжёлыми заболеваниями, беременные или кормящие грудью женщины, могут проходить карантин дома.
https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19