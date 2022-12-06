https://ria.ru/20221206/kitay-1836709809.html

Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19

Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022

Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19

Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:01

2022-12-06T16:01

2022-12-06T16:01

россия-китай: главное

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября.Так, в крупных городах Китая уже отменяют ряд коронавирусных ограничений. В Пекине с 5 декабря жителям не нужен будет свежий тест, чтобы воспользоваться общественным транспортом. В Тяньцзине и Шэньчжэне отменили требование о наличии теста, сделанного не позднее предыдущих трёх суток. В Гуанчжоу близким контактам больных коронавирусом разрешили самоизоляцию на дому – ранее их госпитализировали. В Чунцине также заявили, что близкие контакты с особыми условиями, такие как пенсионеры, люди с тяжёлыми заболеваниями, беременные или кормящие грудью женщины, могут проходить карантин дома.

https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19