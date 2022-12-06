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Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
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Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19
Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19
Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:01
2022-12-06T16:01
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября.Так, в крупных городах Китая уже отменяют ряд коронавирусных ограничений. В Пекине с 5 декабря жителям не нужен будет свежий тест, чтобы воспользоваться общественным транспортом. В Тяньцзине и Шэньчжэне отменили требование о наличии теста, сделанного не позднее предыдущих трёх суток. В Гуанчжоу близким контактам больных коронавирусом разрешили самоизоляцию на дому – ранее их госпитализировали. В Чунцине также заявили, что близкие контакты с особыми условиями, такие как пенсионеры, люди с тяжёлыми заболеваниями, беременные или кормящие грудью женщины, могут проходить карантин дома.
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Артем Смирнов
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китай, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19
16:01 06.12.2022
 

Китай оптимизировал меры по профилактике и контролю COVID-19

© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в медиабанкМедицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Гонконге
Медицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Гонконге - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в защитном костюме в общественном центре тестирования в Гонконге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая начали внедрять обновлённые 20 мер по профилактике и контролю COVID-19, представленные в середине ноября.
Так, в крупных городах Китая уже отменяют ряд коронавирусных ограничений. В Пекине с 5 декабря жителям не нужен будет свежий тест, чтобы воспользоваться общественным транспортом. В Тяньцзине и Шэньчжэне отменили требование о наличии теста, сделанного не позднее предыдущих трёх суток. В Гуанчжоу близким контактам больных коронавирусом разрешили самоизоляцию на дому – ранее их госпитализировали. В Чунцине также заявили, что близкие контакты с особыми условиями, такие как пенсионеры, люди с тяжёлыми заболеваниями, беременные или кормящие грудью женщины, могут проходить карантин дома.
Церемония открытия Российско-Китайского международного института интеллектуального производства - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:45Россия-Китай: Главное
Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19
 
 
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