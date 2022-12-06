https://ria.ru/20221206/kitay-1836560184.html

Пекин отреагировал на доклад Пентагона о военной мощи Китая

Пекин отреагировал на доклад Пентагона о военной мощи Китая - РИА Новости, 06.12.2022

Пекин отреагировал на доклад Пентагона о военной мощи Китая

Доклад Пентагона о состоянии военной мощи КНР искажает политику национальной обороны Китая, китайская сторона сделала США строгое представление, заявил во... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:44

2022-12-06T08:44

2022-12-06T08:49

в мире

китай

сша

пекин

министерство обороны сша

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Доклад Пентагона о состоянии военной мощи КНР искажает политику национальной обороны Китая, китайская сторона сделала США строгое представление, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй."Недавно министерство обороны США опубликовало Доклад о развитии вооруженных сил и безопасности Китая за 2022 год, который искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, делает необоснованные предположения о военном развитии Китая и грубо вмешивается во внутренние дела Китая по тайваньскому вопросу. Это старый трюк по раздуванию так называемой китайской военной угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте минобороны КНР в социальной сети WeChat."Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим, уже сделал строгое представление США", - добавил Тань Кэфэй.Тань Кэфэй подчеркнул, что Китай придерживается пути мирного развития и не стремится к гегемонии или экспансии. Он призвал США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить выступать с ошибочными заявлениями и публиковать ошибочные доклады и практическими действиями поспособствовать возвращению отношений между армиями двух стран на путь здорового и стабильного развития.Ранее американское военное ведомство опубликовало доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорилось, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона, заявил, что США раздувают тему "китайской угрозы", чтобы найти оправдание наращиванию своего ядерного арсенала и сохранению военной гегемонии.

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html

китай

сша

пекин

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, пекин, министерство обороны сша, чжао лицзянь