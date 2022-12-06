https://ria.ru/20221206/kinopremiya-1836717020.html

Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии

Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии - РИА Новости, 06.12.2022

Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии

Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:35

2022-12-06T16:35

2022-12-06T18:25

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, сообщила пресс-служба творческого объединения Made Inside.Он победил в категориях за лучшие короткометражный фильм, операторскую работу и монтаж.Это экранизация одноименного стихотворения современной российской поэтессы Яны Крапивы. Инициатор и продюсер — Виктория Алексеева, основательница творческого объединения и музыкально-поэтического лейбла Made Inside.Премьерный показ "Тысячелетней бабки" в России пройдет 15 декабря в московском кинотеатре "Октябрь".

https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы