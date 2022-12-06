https://ria.ru/20221206/kinopremiya-1836717020.html
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии - РИА Новости, 06.12.2022
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии
Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:35
2022-12-06T16:35
2022-12-06T18:25
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836715605_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_d116df81b21d9eafb4315a379bfc2277.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, сообщила пресс-служба творческого объединения Made Inside.Он победил в категориях за лучшие короткометражный фильм, операторскую работу и монтаж.Это экранизация одноименного стихотворения современной российской поэтессы Яны Крапивы. Инициатор и продюсер — Виктория Алексеева, основательница творческого объединения и музыкально-поэтического лейбла Made Inside.Премьерный показ "Тысячелетней бабки" в России пройдет 15 декабря в московском кинотеатре "Октябрь".
https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836715605_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_e2aee81d9bd9d039628a2b810fa9df20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
16:35 06.12.2022 (обновлено: 18:25 06.12.2022)
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии
Фильм "Тысячелетняя бабка" стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, сообщила пресс-служба творческого объединения Made Inside.
Он победил в категориях за лучшие короткометражный фильм, операторскую работу и монтаж.
Это экранизация одноименного стихотворения современной российской поэтессы Яны Крапивы. Инициатор и продюсер — Виктория Алексеева, основательница творческого объединения и музыкально-поэтического лейбла Made Inside.
"В нашем фильме центральный метафорический образ — это тысячелетняя бабка, которая символизирует преемственность всех женщин, а именно женщин во многих культурах показывают символом заботы, любви, дома", - говорит Алексеева.
Премьерный показ "Тысячелетней бабки" в России пройдет 15 декабря в московском кинотеатре "Октябрь".