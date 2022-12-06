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Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
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Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии - РИА Новости, 06.12.2022
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии
Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:35
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, сообщила пресс-служба творческого объединения Made Inside.Он победил в категориях за лучшие короткометражный фильм, операторскую работу и монтаж.Это экранизация одноименного стихотворения современной российской поэтессы Яны Крапивы. Инициатор и продюсер — Виктория Алексеева, основательница творческого объединения и музыкально-поэтического лейбла Made Inside.Премьерный показ "Тысячелетней бабки" в России пройдет 15 декабря в московском кинотеатре "Октябрь".
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
16:35 06.12.2022 (обновлено: 18:25 06.12.2022)
 
Российский фильм стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии

Фильм "Тысячелетняя бабка" стал трехкратным лауреатом Восточноевропейской кинопремии

© Изображение предоставлено Made Inside"Тысячелетняя бабка"
Тысячелетняя бабка
© Изображение предоставлено Made Inside
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский короткометражный фильм "Тысячелетняя бабка" Владимира Аршинина стал лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях, сообщила пресс-служба творческого объединения Made Inside.
Он победил в категориях за лучшие короткометражный фильм, операторскую работу и монтаж.
Это экранизация одноименного стихотворения современной российской поэтессы Яны Крапивы. Инициатор и продюсер — Виктория Алексеева, основательница творческого объединения и музыкально-поэтического лейбла Made Inside.
"В нашем фильме центральный метафорический образ — это тысячелетняя бабка, которая символизирует преемственность всех женщин, а именно женщин во многих культурах показывают символом заботы, любви, дома", - говорит Алексеева.
Премьерный показ "Тысячелетней бабки" в России пройдет 15 декабря в московском кинотеатре "Октябрь".
Статуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии Звезда Театрала в театре имени Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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