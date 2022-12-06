https://ria.ru/20221206/kherson-1836572047.html

Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли

Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли - РИА Новости, 06.12.2022

Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона не затягивать процесс обмена гривен на рубли, поскольку украинская валюта "с каждым... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:07

2022-12-06T10:07

2022-12-06T10:07

специальная военная операция на украине

общество

херсонская область

владимир сальдо

украина

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона не затягивать процесс обмена гривен на рубли, поскольку украинская валюта "с каждым днем теряет в весе".Обращение гривны на территории Херсонской области прекращается с 1 января 2023 года: рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться также только в рублях."Рубль является одной из самых стабильных валют в мире, и он не привязан ни к курсу доллара, ни к какой-либо другой валюте. В связи с очень интенсивным падением экономики Украины гривна все больше и больше дешевеет и постепенно становится просто бумагой. Желательно как можно скорее это (поменять гривны на рубли - ред.) сделать, потому что с каждым днем украинская гривна теряет в весе. Не затягивайте этот процесс", - сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.Он подчеркнул, что обменять гривну на рубли можно в любом банке на территории Херсонской области.

https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html

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украина

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Ольга Фомченкова

общество, херсонская область , владимир сальдо, украина