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Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли - РИА Новости, 06.12.2022
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https://ria.ru/20221206/kherson-1836572047.html
Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли
Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли - РИА Новости, 06.12.2022
Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона не затягивать процесс обмена гривен на рубли, поскольку украинская валюта "с каждым... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:07
2022-12-06T10:07
специальная военная операция на украине
общество
херсонская область
владимир сальдо
украина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона не затягивать процесс обмена гривен на рубли, поскольку украинская валюта "с каждым днем теряет в весе".Обращение гривны на территории Херсонской области прекращается с 1 января 2023 года: рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться также только в рублях."Рубль является одной из самых стабильных валют в мире, и он не привязан ни к курсу доллара, ни к какой-либо другой валюте. В связи с очень интенсивным падением экономики Украины гривна все больше и больше дешевеет и постепенно становится просто бумагой. Желательно как можно скорее это (поменять гривны на рубли - ред.) сделать, потому что с каждым днем украинская гривна теряет в весе. Не затягивайте этот процесс", - сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.Он подчеркнул, что обменять гривну на рубли можно в любом банке на территории Херсонской области.
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общество, херсонская область , владимир сальдо, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина
10:07 06.12.2022
 
Жителей Херсонской области призвали не затягивать с обменом гривен на рубли

Врио главы Херсонской области Сальдо призвал жителей не затягивать с обменом гривен

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона не затягивать процесс обмена гривен на рубли, поскольку украинская валюта "с каждым днем теряет в весе".
Обращение гривны на территории Херсонской области прекращается с 1 января 2023 года: рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться также только в рублях.
"Рубль является одной из самых стабильных валют в мире, и он не привязан ни к курсу доллара, ни к какой-либо другой валюте. В связи с очень интенсивным падением экономики Украины гривна все больше и больше дешевеет и постепенно становится просто бумагой. Желательно как можно скорее это (поменять гривны на рубли - ред.) сделать, потому что с каждым днем украинская гривна теряет в весе. Не затягивайте этот процесс", - сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что обменять гривну на рубли можно в любом банке на территории Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоХерсонская областьВладимир СальдоУкраина
 
 
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