https://ria.ru/20221206/khatiko-1836677442.html

Эксперт объяснила феномен "Хатико"

Эксперт объяснила феномен "Хатико" - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперт объяснила феномен "Хатико"

Феномен "Хатико", который много месяцев ждет умершего хозяина, можно объяснить тем, что собака хочет выполнить свою миссию и дождаться своего человека, считает... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:54

2022-12-06T14:54

2022-12-06T14:54

россия

животные

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ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Феномен "Хатико", который много месяцев ждет умершего хозяина, можно объяснить тем, что собака хочет выполнить свою миссию и дождаться своего человека, считает глава волгоградского приюта для собак "Дино" Анжела Макарова.В России в последние годы было несколько случаев, когда собаки демонстрировали такую же верность, как японский Хатико. Так, в Хабаровске на остановке собака Найда 12 лет ждала своего хозяина, которого сбили на этом месте в 2005 году. В 2017 году собака сама погибла под колесами машины. Похожая история случилась в Челябинске, где пес Беляш два года жил на остановке и ждал погибшего хозяина. Позже собакам в этих городах установили памятники.В 2015 году в аэропорту на Камчатке некоторое время жил пес, которого владелец оставил там, потому что его не пустили в самолет. Позже собаке нашли нового хозяина. В 2020 году во Владивостоке нашли нового хозяина псу, ждавшему две недели у железнодорожной будки прежнего хозяина, который его бросил. В августе 2022 года в аэропорту Хабаровска обнаружили собаку, которая три недели ждала, пока ее владельцы вернутся из отпуска. В Якутии уже два года пес по кличке Догор приходит в кабинет своего хозяина, покойного главы Оленекского района Александра Иванова."Собаки все обладают преданностью, особенно если он с хозяином был с щенячьего возраста. Например, в случае с Хатико: у собаки с хозяином был определенный ритуал. Она его провожала до остановки, а потом встречала на этом же месте. И когда он не вернулся, у нее остался в подсознании этот ритуал, невыполненная миссия: хозяина она не дождалась. Поэтому и ждала, убежденная, что он вернется", - сказала Макарова РИА Новости.По ее словам, в их приют тоже попадали собаки, которые были очень верны своим хозяевам, и это качество не зависит от породы. Так, однажды позвонили работники скорой помощи и попросили забрать пса, который уже несколько месяцев сидит возле больницы, куда доставили его хозяина. Мужчина умер, а собака так и осталась ждать."В приютах таким собакам крайне тяжело, они могут умереть от тоски. Того пса взял к себе кто-то из сотрудников. Если приложить усилия, собакой заниматься, уделять время, то у нее сердце оттает. Она сможет доверять и любить нового хозяина", - считает Макарова.Пес Хатико породы акита-ину является символом верности и преданности в Японии. Хатико девять лет приходил на железнодорожную станцию и ждал возвращения своего умершего хозяина. В 1934 году преданной собаке был воздвигнут памятник. Об истории Хатико снято несколько художественных фильмов.

https://ria.ru/20221130/spasenie-1835256681.html

https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html

https://ria.ru/20221128/leopard-1834684000.html

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россия, животные