Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкДевушка на катке в Парке Горького в Москве в день открытия
Зимой для москвичей одним из главных уличных развлечений становятся катки. Причем не обязательно ехать куда-то далеко. Этим видом зимней активности можно занять себя практически во всех районах Москвы. Как создавалась вся необходимая инфраструктура и где лучше кататься в зависимости от ваших навыков, читайте в материале РИА Новости.
Ледовое царство
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ
Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ
Первый вопрос, который возникает у жителей столицы, желающих покататься на коньках, связан с локацией. Информацию о катках с легкостью можно найти в интернете, в частности на сайте района. Ежегодно в городе, помимо таких популярных точек, как Парк Горького, ВДНХ, спорткомплекс "Лужники", парки "Сокольники", "Таганский" и "Красная Пресня" открываются более 200 площадок с искусственным льдом, расположенных в разных районах Москвы.
Обустройством ледовых площадок на дворовых территориях занимаются муниципальные власти. Они определяют адресный перечень катков с искусственным и естественным покрытием.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этой зимой в столице будут работать около 1,4 тысячи различных катков, из них 1176 с естественным покрытием, а 215 – с искусственным.
"Больше всего катков откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, а в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах – Чистых и Патриарших прудах", – рассказал заммэра.
На всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания, отметил Бирюков.
Как правило на создание искусственных катков уходит несколько дней. Сначала его основание выравнивается слоем песка, после чего укладывается целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Затем специалисты подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.
Содержание и обслуживание подобных объектов лежит на плечах специалистов эксплуатирующих организаций.
Залив льда на катках, имеющих естественное ледовое покрытие, происходит каждый день. А вот на городских водоемах приступают к обустройству катков только при длительной отрицательной температуре, когда толщина льда составляет не менее 25 сантиметров.
Выход в люди
Дворовые катки идеально подходят для начинающих фигуристов. Если вы решили впервые встать на коньки, то не обязательно идти на крупный парковый каток или ледовую арену.
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Разумеется, комфортное катание напрямую зависит от качества льда, которое в свою очередь гарантирует безопасность катающихся и минимизирует вероятность получения травмы. Поэтому важно, чтобы лед на площадке очищался от снега своевременно и заливался несколько раз в день. Это позволит устранить шероховатости поверхности и сохранить ее гладкой, что также важно с точки зрения безопасности, так как в повреждения от коньков можно попасть лезвием, и это приведет к падению или травме.
Комфортное катание зависит также от степени заточки коньков, так как тупое лезвие не позволит вам нормально отталкиваться и скользить. А с опытом уже поймете, какая степень заточки вам подходит больше. На начальном этапе лучше этого не делать самостоятельно, а обратиться к профессионалам, благо многие московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПодготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади
Подготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади
Свой дебют на льду лучше всего осуществить в компании более опытных друзей или тренера. Грамотный инструктаж поможет новичку почувствовать себя увереннее и понять азы катания. К тому же рядом всегда будет надежное плечо, на которое можно опереться, чтобы не упасть.
Для ощущения устойчивости на коньках попробуйте к ним привыкнуть еще до выхода на лед. Наденьте их и походите, можно даже дома. Важно привыкнуть к тому, что площадь опоры маленькая. В дальнейшем, оказавшись на льду, ногами нужно переступать так, как будто вы шагаете по обыкновенному полу.
Приступая к катанию, согните ноги в коленях и слегка наклонитесь вперед, руки разведите в стороны. Это придаст вам устойчивости. Избегайте резких движений, выполняйте все медленно и осторожно.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖених после регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ в Москве
Жених после регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ в Москве
Не лишним будет обеспечить себя защитой, например, подойдут обычные наколенники и налокотники, которые используются для катания на роликах. Если же почувствуете, что теряете равновесие, то постарайтесь сгруппироваться и упасть на бок. В ином случае хватайтесь за голову, чтобы не удариться затылком. А во избежание подобных ситуаций научитесь правильно тормозить.