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Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков - РИА Новости, 06.12.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221206/katki-1835869899.html
Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков
Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков - РИА Новости, 06.12.2022
Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков
Зимой для москвичей одним из главных уличных развлечений становятся катки. Причем не обязательно ехать куда-то далеко. Этим видом зимней активности можно занять РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:00
2022-12-06T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
"сокольники"
катки
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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Зимой для москвичей одним из главных уличных развлечений становятся катки. Причем не обязательно ехать куда-то далеко. Этим видом зимней активности можно занять себя практически во всех районах Москвы. Как создавалась вся необходимая инфраструктура и где лучше кататься в зависимости от ваших навыков, читайте в материале РИА Новости.Ледовое царствоПервый вопрос, который возникает у жителей столицы, желающих покататься на коньках, связан с локацией. Информацию о катках с легкостью можно найти в интернете, в частности на сайте района. Ежегодно в городе, помимо таких популярных точек, как Парк Горького, ВДНХ, спорткомплекс "Лужники", парки "Сокольники", "Таганский" и "Красная Пресня" открываются более 200 площадок с искусственным льдом, расположенных в разных районах Москвы.Обустройством ледовых площадок на дворовых территориях занимаются муниципальные власти. Они определяют адресный перечень катков с искусственным и естественным покрытием.По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этой зимой в столице будут работать около 1,4 тысячи различных катков, из них 1176 с естественным покрытием, а 215 – с искусственным.На всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания, отметил Бирюков.Как правило на создание искусственных катков уходит несколько дней. Сначала его основание выравнивается слоем песка, после чего укладывается целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Затем специалисты подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.Содержание и обслуживание подобных объектов лежит на плечах специалистов эксплуатирующих организаций. Залив льда на катках, имеющих естественное ледовое покрытие, происходит каждый день. А вот на городских водоемах приступают к обустройству катков только при длительной отрицательной температуре, когда толщина льда составляет не менее 25 сантиметров.Выход в людиДворовые катки идеально подходят для начинающих фигуристов. Если вы решили впервые встать на коньки, то не обязательно идти на крупный парковый каток или ледовую арену.Разумеется, комфортное катание напрямую зависит от качества льда, которое в свою очередь гарантирует безопасность катающихся и минимизирует вероятность получения травмы. Поэтому важно, чтобы лед на площадке очищался от снега своевременно и заливался несколько раз в день. Это позволит устранить шероховатости поверхности и сохранить ее гладкой, что также важно с точки зрения безопасности, так как в повреждения от коньков можно попасть лезвием, и это приведет к падению или травме.Комфортное катание зависит также от степени заточки коньков, так как тупое лезвие не позволит вам нормально отталкиваться и скользить. А с опытом уже поймете, какая степень заточки вам подходит больше. На начальном этапе лучше этого не делать самостоятельно, а обратиться к профессионалам, благо многие московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей.Свой дебют на льду лучше всего осуществить в компании более опытных друзей или тренера. Грамотный инструктаж поможет новичку почувствовать себя увереннее и понять азы катания. К тому же рядом всегда будет надежное плечо, на которое можно опереться, чтобы не упасть.Для ощущения устойчивости на коньках попробуйте к ним привыкнуть еще до выхода на лед. Наденьте их и походите, можно даже дома. Важно привыкнуть к тому, что площадь опоры маленькая. В дальнейшем, оказавшись на льду, ногами нужно переступать так, как будто вы шагаете по обыкновенному полу.Приступая к катанию, согните ноги в коленях и слегка наклонитесь вперед, руки разведите в стороны. Это придаст вам устойчивости. Избегайте резких движений, выполняйте все медленно и осторожно.Не лишним будет обеспечить себя защитой, например, подойдут обычные наколенники и налокотники, которые используются для катания на роликах. Если же почувствуете, что теряете равновесие, то постарайтесь сгруппироваться и упасть на бок. В ином случае хватайтесь за голову, чтобы не удариться затылком. А во избежание подобных ситуаций научитесь правильно тормозить.
https://realty.ria.ru/20211216/katok-1763882535.html
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Алёна Пава
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петр бирюков, москва, "сокольники", катки, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, парк имени горького, ввц
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, "Сокольники", Катки, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Парк имени Горького, ВВЦ
09:00 06.12.2022
 

Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкДевушка на катке в Парке Горького в Москве в день открытия
Девушка на катке в Парке Горького в Москве в день открытия - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
Зимой для москвичей одним из главных уличных развлечений становятся катки. Причем не обязательно ехать куда-то далеко. Этим видом зимней активности можно занять себя практически во всех районах Москвы. Как создавалась вся необходимая инфраструктура и где лучше кататься в зависимости от ваших навыков, читайте в материале РИА Новости.

Ледовое царство

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ
Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ
Первый вопрос, который возникает у жителей столицы, желающих покататься на коньках, связан с локацией. Информацию о катках с легкостью можно найти в интернете, в частности на сайте района. Ежегодно в городе, помимо таких популярных точек, как Парк Горького, ВДНХ, спорткомплекс "Лужники", парки "Сокольники", "Таганский" и "Красная Пресня" открываются более 200 площадок с искусственным льдом, расположенных в разных районах Москвы.
Обустройством ледовых площадок на дворовых территориях занимаются муниципальные власти. Они определяют адресный перечень катков с искусственным и естественным покрытием.
© РИА Новости / Ольга НабатниковаЗаливка катка
Заливка катка - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Ольга Набатникова
Заливка катка
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этой зимой в столице будут работать около 1,4 тысячи различных катков, из них 1176 с естественным покрытием, а 215 – с искусственным.
"Больше всего катков откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, а в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах – Чистых и Патриарших прудах", – рассказал заммэра.
На всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания, отметил Бирюков.
Как правило на создание искусственных катков уходит несколько дней. Сначала его основание выравнивается слоем песка, после чего укладывается целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Затем специалисты подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.
© РИА Новости / Ольга НабатниковаРабота ледозаливочного комбайна
Работа ледозаливочного комбайна
1 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
© РИА Новости / Ольга НабатниковаРабота ледозаливочного комбайна
Работа ледозаливочного комбайна
2 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
© РИА Новости / Ольга НабатниковаРабота ледозаливочного комбайна
Работа ледозаливочного комбайна
3 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
© РИА Новости / Ольга НабатниковаРабота ледозаливочного комбайна
Работа ледозаливочного комбайна
4 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
1 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
2 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
3 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
4 из 4
Работа ледозаливочного комбайна
© РИА Новости / Ольга Набатникова
Содержание и обслуживание подобных объектов лежит на плечах специалистов эксплуатирующих организаций.
Залив льда на катках, имеющих естественное ледовое покрытие, происходит каждый день. А вот на городских водоемах приступают к обустройству катков только при длительной отрицательной температуре, когда толщина льда составляет не менее 25 сантиметров.

Выход в люди

Дворовые катки идеально подходят для начинающих фигуристов. Если вы решили впервые встать на коньки, то не обязательно идти на крупный парковый каток или ледовую арену.
Каток - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Шланг в руки: как организовать каток у себя во дворе?
Разумеется, комфортное катание напрямую зависит от качества льда, которое в свою очередь гарантирует безопасность катающихся и минимизирует вероятность получения травмы. Поэтому важно, чтобы лед на площадке очищался от снега своевременно и заливался несколько раз в день. Это позволит устранить шероховатости поверхности и сохранить ее гладкой, что также важно с точки зрения безопасности, так как в повреждения от коньков можно попасть лезвием, и это приведет к падению или травме.
Комфортное катание зависит также от степени заточки коньков, так как тупое лезвие не позволит вам нормально отталкиваться и скользить. А с опытом уже поймете, какая степень заточки вам подходит больше. На начальном этапе лучше этого не делать самостоятельно, а обратиться к профессионалам, благо многие московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПодготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади
Подготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Подготовка коньков к прокату в одном из помещений Большого зимнего катка на Красной площади
Свой дебют на льду лучше всего осуществить в компании более опытных друзей или тренера. Грамотный инструктаж поможет новичку почувствовать себя увереннее и понять азы катания. К тому же рядом всегда будет надежное плечо, на которое можно опереться, чтобы не упасть.
Для ощущения устойчивости на коньках попробуйте к ним привыкнуть еще до выхода на лед. Наденьте их и походите, можно даже дома. Важно привыкнуть к тому, что площадь опоры маленькая. В дальнейшем, оказавшись на льду, ногами нужно переступать так, как будто вы шагаете по обыкновенному полу.
Приступая к катанию, согните ноги в коленях и слегка наклонитесь вперед, руки разведите в стороны. Это придаст вам устойчивости. Избегайте резких движений, выполняйте все медленно и осторожно.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖених после регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ в Москве
Жених после регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жених после регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ в Москве
Не лишним будет обеспечить себя защитой, например, подойдут обычные наколенники и налокотники, которые используются для катания на роликах. Если же почувствуете, что теряете равновесие, то постарайтесь сгруппироваться и упасть на бок. В ином случае хватайтесь за голову, чтобы не удариться затылком. А во избежание подобных ситуаций научитесь правильно тормозить.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква"Сокольники"КаткиГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыПарк имени ГорькогоВВЦ
 
 
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