https://ria.ru/20221206/katki-1835869899.html

Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков

Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков - РИА Новости, 06.12.2022

Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков

Зимой для москвичей одним из главных уличных развлечений становятся катки. Причем не обязательно ехать куда-то далеко. Этим видом зимней активности можно занять РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:00

2022-12-06T09:00

2022-12-06T09:00

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петр бирюков

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Зимой для москвичей одним из главных уличных развлечений становятся катки. Причем не обязательно ехать куда-то далеко. Этим видом зимней активности можно занять себя практически во всех районах Москвы. Как создавалась вся необходимая инфраструктура и где лучше кататься в зависимости от ваших навыков, читайте в материале РИА Новости.Ледовое царствоПервый вопрос, который возникает у жителей столицы, желающих покататься на коньках, связан с локацией. Информацию о катках с легкостью можно найти в интернете, в частности на сайте района. Ежегодно в городе, помимо таких популярных точек, как Парк Горького, ВДНХ, спорткомплекс "Лужники", парки "Сокольники", "Таганский" и "Красная Пресня" открываются более 200 площадок с искусственным льдом, расположенных в разных районах Москвы.Обустройством ледовых площадок на дворовых территориях занимаются муниципальные власти. Они определяют адресный перечень катков с искусственным и естественным покрытием.По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этой зимой в столице будут работать около 1,4 тысячи различных катков, из них 1176 с естественным покрытием, а 215 – с искусственным.На всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания, отметил Бирюков.Как правило на создание искусственных катков уходит несколько дней. Сначала его основание выравнивается слоем песка, после чего укладывается целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Затем специалисты подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.Содержание и обслуживание подобных объектов лежит на плечах специалистов эксплуатирующих организаций. Залив льда на катках, имеющих естественное ледовое покрытие, происходит каждый день. А вот на городских водоемах приступают к обустройству катков только при длительной отрицательной температуре, когда толщина льда составляет не менее 25 сантиметров.Выход в людиДворовые катки идеально подходят для начинающих фигуристов. Если вы решили впервые встать на коньки, то не обязательно идти на крупный парковый каток или ледовую арену.Разумеется, комфортное катание напрямую зависит от качества льда, которое в свою очередь гарантирует безопасность катающихся и минимизирует вероятность получения травмы. Поэтому важно, чтобы лед на площадке очищался от снега своевременно и заливался несколько раз в день. Это позволит устранить шероховатости поверхности и сохранить ее гладкой, что также важно с точки зрения безопасности, так как в повреждения от коньков можно попасть лезвием, и это приведет к падению или травме.Комфортное катание зависит также от степени заточки коньков, так как тупое лезвие не позволит вам нормально отталкиваться и скользить. А с опытом уже поймете, какая степень заточки вам подходит больше. На начальном этапе лучше этого не делать самостоятельно, а обратиться к профессионалам, благо многие московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей.Свой дебют на льду лучше всего осуществить в компании более опытных друзей или тренера. Грамотный инструктаж поможет новичку почувствовать себя увереннее и понять азы катания. К тому же рядом всегда будет надежное плечо, на которое можно опереться, чтобы не упасть.Для ощущения устойчивости на коньках попробуйте к ним привыкнуть еще до выхода на лед. Наденьте их и походите, можно даже дома. Важно привыкнуть к тому, что площадь опоры маленькая. В дальнейшем, оказавшись на льду, ногами нужно переступать так, как будто вы шагаете по обыкновенному полу.Приступая к катанию, согните ноги в коленях и слегка наклонитесь вперед, руки разведите в стороны. Это придаст вам устойчивости. Избегайте резких движений, выполняйте все медленно и осторожно.Не лишним будет обеспечить себя защитой, например, подойдут обычные наколенники и налокотники, которые используются для катания на роликах. Если же почувствуете, что теряете равновесие, то постарайтесь сгруппироваться и упасть на бок. В ином случае хватайтесь за голову, чтобы не удариться затылком. А во избежание подобных ситуаций научитесь правильно тормозить.

https://realty.ria.ru/20211216/katok-1763882535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, "сокольники", катки, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, парк имени горького, ввц