Рейтинг@Mail.ru
Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/kanada-1836550442.html
Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий
Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий - РИА Новости, 06.12.2022
Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий
Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий, сообщило издание... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T05:18
2022-12-06T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий, сообщило издание Globe and Mail."Канада в понедельник объявила о помощи в 15 миллионов долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", - говорится в публикации.Отмечается, что выделяемые Киеву средства помогут финансировать работы по обнаружению и ликвидации мин, а также других не разорвавшихся снарядов.
https://ria.ru/20221205/vooruzhenie-1836511651.html
украина
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, США
05:18 06.12.2022 (обновлено: 08:22 06.12.2022)
 
Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий

Globe and Mail: Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий, сообщило издание Globe and Mail.
"Канада в понедельник объявила о помощи в 15 миллионов долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", - говорится в публикации.
Отмечается, что выделяемые Киеву средства помогут финансировать работы по обнаружению и ликвидации мин, а также других не разорвавшихся снарядов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 19:45Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Украины попросил для Киева больше вооружения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала