https://ria.ru/20221206/kanada-1836550442.html

Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий

Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий - РИА Новости, 06.12.2022

Канада выделит Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий

Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий, сообщило издание... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T05:18

2022-12-06T05:18

2022-12-06T08:22

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий, сообщило издание Globe and Mail."Канада в понедельник объявила о помощи в 15 миллионов долларов на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин", - говорится в публикации.Отмечается, что выделяемые Киеву средства помогут финансировать работы по обнаружению и ликвидации мин, а также других не разорвавшихся снарядов.

https://ria.ru/20221205/vooruzhenie-1836511651.html

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в мире, украина, канада, сша