Испания увеличила финансирование МУС для расследований на Украине
Испания выделила еще 620 тысяч евро на финансирование расследований МУС на Украине
Испания, Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 6 дек - РИА Новости. Испания внесет дополнительные 620 тысяч евро в бюджет Международного уголовного суда (МУС) для финансирования расследований на Украине, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства иностранных дел королевства.
"Министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Хосе Мануэль Альбарес сегодня проинформировал главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, что Испания внесет в эту международную организацию 620 тысяч евро для финансирования расследования войны на Украине", - говорится в сообщении.
В министерстве утончили, что Испания внесет 540 тысяч евро в фонд, созданный специально прокуратурой МУС для расследований, а 80 000 евро в фонд помощи жертвам конфликта. Эти средства являются дополнением к более чем 6 миллиардам евро, ежегодно вносимым правительством Испании в общий фонд суда.
Это решение было принято после того, как в сентябре во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел королевства пообещал увеличить финансовую поддержку МУС.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.