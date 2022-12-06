https://ria.ru/20221206/ispaniya-1836747312.html

Испания увеличила финансирование МУС для расследований на Украине

Испания увеличила финансирование МУС для расследований на Украине - РИА Новости, 06.12.2022

Испания увеличила финансирование МУС для расследований на Украине

Испания внесет дополнительные 620 тысяч евро в бюджет Международного уголовного суда (МУС) для финансирования расследований на Украине, говорится в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:39

2022-12-06T17:39

2022-12-06T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

хосе мануэль альбарес

владимир путин

испания

украина

нью-йорк (город)

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МАДРИД, 6 дек - РИА Новости. Испания внесет дополнительные 620 тысяч евро в бюджет Международного уголовного суда (МУС) для финансирования расследований на Украине, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства иностранных дел королевства.В министерстве утончили, что Испания внесет 540 тысяч евро в фонд, созданный специально прокуратурой МУС для расследований, а 80 000 евро в фонд помощи жертвам конфликта. Эти средства являются дополнением к более чем 6 миллиардам евро, ежегодно вносимым правительством Испании в общий фонд суда.Это решение было принято после того, как в сентябре во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел королевства пообещал увеличить финансовую поддержку МУС.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221205/spetstribunal-1836530354.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, хосе мануэль альбарес, владимир путин, испания, украина, нью-йорк (город), международный уголовный суд, генеральная ассамблея оон, оон