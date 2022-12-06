Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/integratsiya-1836640277.html
Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве
Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве - РИА Новости, 06.12.2022
Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подчеркнув, что прошлое России... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:25
2022-12-06T13:25
россия
ссср
евразийский экономический союз
в мире
дмитрий песков
бишкек
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подчеркнув, что прошлое России и бывших советских республик навсегда останется нашей общей историей."То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории ныне с независимыми государствами, а ранее - республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему интеграционные мероприятия совпали с годовщиной подписания Беловежских соглашений.Также пресс-секретарь главы государства отметил, что дату заседания саммита ЕАЭС назначает принимающая сторона."Здесь важно понимать, что дату все-таки инициирует страна, которая проводит мероприятие, то есть в данном случае, это Кыргызстан и Бишкек, который сейчас председательствует", - ответил Песков.Саммит ЕАЭС в Бишкеке состоится 9 декабря.Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых государств, были подписаны 8 декабря 1991 года.
https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828723035.html
россия
ссср
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, евразийский экономический союз, в мире, дмитрий песков, бишкек, киргизия
Россия, СССР, Евразийский экономический союз, В мире, Дмитрий Песков, Бишкек, Киргизия
13:25 06.12.2022
 
Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве

Песков заявил о важности интеграционных механизмов на постсоветском пространстве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подчеркнув, что прошлое России и бывших советских республик навсегда останется нашей общей историей.
"То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории ныне с независимыми государствами, а ранее - республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему интеграционные мероприятия совпали с годовщиной подписания Беловежских соглашений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 21:11
Лукашенко назвал цель конфликтов на постсоветском пространстве
Также пресс-секретарь главы государства отметил, что дату заседания саммита ЕАЭС назначает принимающая сторона.
"Здесь важно понимать, что дату все-таки инициирует страна, которая проводит мероприятие, то есть в данном случае, это Кыргызстан и Бишкек, который сейчас председательствует", - ответил Песков.
Саммит ЕАЭС в Бишкеке состоится 9 декабря.
Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых государств, были подписаны 8 декабря 1991 года.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 16:48
Историческую миссию России как империи надо активно изучать, считают в РВИО
 
РоссияСССРЕвразийский экономический союзВ миреДмитрий ПесковБишкекКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала