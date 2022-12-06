https://ria.ru/20221206/integratsiya-1836640277.html

Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве

Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве - РИА Новости, 06.12.2022

Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подчеркнув, что прошлое России... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:25

2022-12-06T13:25

2022-12-06T13:25

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ссср

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дмитрий песков

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подчеркнув, что прошлое России и бывших советских республик навсегда останется нашей общей историей."То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории ныне с независимыми государствами, а ранее - республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему интеграционные мероприятия совпали с годовщиной подписания Беловежских соглашений.Также пресс-секретарь главы государства отметил, что дату заседания саммита ЕАЭС назначает принимающая сторона."Здесь важно понимать, что дату все-таки инициирует страна, которая проводит мероприятие, то есть в данном случае, это Кыргызстан и Бишкек, который сейчас председательствует", - ответил Песков.Саммит ЕАЭС в Бишкеке состоится 9 декабря.Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых государств, были подписаны 8 декабря 1991 года.

https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ссср, евразийский экономический союз, в мире, дмитрий песков, бишкек, киргизия