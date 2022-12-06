https://ria.ru/20221206/inflyatsiya-1836784029.html
Путин заявил, что инфляция в России сейчас ниже, чем до начала спецоперации
Путин заявил, что инфляция в России сейчас ниже, чем до начала спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022
Путин заявил, что инфляция в России сейчас ниже, чем до начала спецоперации
Инфляция в России сейчас ниже, чем до начала специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:16
2022-12-06T19:16
2022-12-06T19:16
владимир путин
россия
украина
алексей репик
деловая россия
инфляция
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Инфляция в России сейчас ниже, чем до начала специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас она ниже, чем до начала специальной военной операции", - сказал Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221205/inflyatsiya-1836457075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, алексей репик, деловая россия, инфляция, экономика
Владимир Путин, Россия, Украина, Алексей Репик, Деловая Россия, Инфляция, Экономика
Путин заявил, что инфляция в России сейчас ниже, чем до начала спецоперации
Президент Путин: инфляция в России сейчас ниже, чем до начала специальной военной операции