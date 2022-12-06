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"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков - РИА Новости, 06.12.2022
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"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков
"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков - РИА Новости, 06.12.2022
"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков
Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:52
2022-12-06T16:31
индия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский.С участием России на индийской территории сейчас строятся новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнаду, напомнил Спасский, выступая во вторник на "Примаковских чтениях" в Москве."И мы обсуждаем возможность сооружения других шести блоков нового дизайна мощностью по 1200 МВт в другом районе Индии", - сказал представитель "Росатома".Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Сейчас строятся вторая и третья очереди станции также с реакторными установками ВВЭР-1000. Ранее сообщалось, что Россия ждет закрепления Индией новой площадки для строительства АЭС по проектам "Росатома".
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индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия
Индия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Россия
15:52 06.12.2022 (обновлено: 16:31 06.12.2022)
 
"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков

"Росатом" обсуждает с Индией строительство в стране еще шести энергоблоков АЭС

CC BY-SA 2.0 / indiawaterportal.org / АЭС "Куданкулам" на юге Индии
АЭС Куданкулам на юге Индии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC BY-SA 2.0 / indiawaterportal.org /
АЭС "Куданкулам" на юге Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский.
С участием России на индийской территории сейчас строятся новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнаду, напомнил Спасский, выступая во вторник на "Примаковских чтениях" в Москве.
"И мы обсуждаем возможность сооружения других шести блоков нового дизайна мощностью по 1200 МВт в другом районе Индии", - сказал представитель "Росатома".
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Сейчас строятся вторая и третья очереди станции также с реакторными установками ВВЭР-1000. Ранее сообщалось, что Россия ждет закрепления Индией новой площадки для строительства АЭС по проектам "Росатома".
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ИндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииРоссия
 
 
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