https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html

"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков

"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков - РИА Новости, 06.12.2022

"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков

Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:52

2022-12-06T15:52

2022-12-06T16:31

индия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский.С участием России на индийской территории сейчас строятся новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнаду, напомнил Спасский, выступая во вторник на "Примаковских чтениях" в Москве."И мы обсуждаем возможность сооружения других шести блоков нового дизайна мощностью по 1200 МВт в другом районе Индии", - сказал представитель "Росатома".Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Сейчас строятся вторая и третья очереди станции также с реакторными установками ВВЭР-1000. Ранее сообщалось, что Россия ждет закрепления Индией новой площадки для строительства АЭС по проектам "Росатома".

https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834693952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия