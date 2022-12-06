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Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба
Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба - РИА Новости, 06.12.2022
Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Индия должна усилить помощь Киеву, поскольку получает выгоду от нынешней ситуации с нефтяными... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:18
2022-12-06T13:18
2022-12-06T13:18
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Индия должна усилить помощь Киеву, поскольку получает выгоду от нынешней ситуации с нефтяными санкциями Запада в отношении России.По его утверждению, в связи с кризисом вокруг Украины Индия получила возможность покупать российскую нефть по более низкой цене."Если вы получаете выгоду от наших страданий, было бы хорошо увидеть больше вашей помощи для нас", - заявил Кулеба в интервью телеканалу NDTV, отметив, что мало "показывать пальцем на ЕС" и утверждать, что блок тоже импортирует нефть из РФ.При этом он видит в лице Индии и одного из ключевых игроков на международной арене, который мог бы содействовать урегулированию конфликта на Украине, выразив надежду, что "в ближайшие недели будут предприниматься более активные, пусть и незаметные, закулисные дипломатические меры".
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цены на нефть, дмитрий кулеба, индия, украина, россия, евросоюз
Цены на нефть, Дмитрий Кулеба, Индия, Украина, Россия, Евросоюз
Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба
Кулеба: Индия должна больше помогать Украине, раз она получает выгоду от российской нефти