https://ria.ru/20221206/indiya-1836638172.html

Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба

Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба - РИА Новости, 06.12.2022

Индия должна больше помогать Украине, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Индия должна усилить помощь Киеву, поскольку получает выгоду от нынешней ситуации с нефтяными... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:18

2022-12-06T13:18

2022-12-06T13:18

цены на нефть

дмитрий кулеба

индия

украина

россия

евросоюз

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Индия должна усилить помощь Киеву, поскольку получает выгоду от нынешней ситуации с нефтяными санкциями Запада в отношении России.По его утверждению, в связи с кризисом вокруг Украины Индия получила возможность покупать российскую нефть по более низкой цене."Если вы получаете выгоду от наших страданий, было бы хорошо увидеть больше вашей помощи для нас", - заявил Кулеба в интервью телеканалу NDTV, отметив, что мало "показывать пальцем на ЕС" и утверждать, что блок тоже импортирует нефть из РФ.При этом он видит в лице Индии и одного из ключевых игроков на международной арене, который мог бы содействовать урегулированию конфликта на Украине, выразив надежду, что "в ближайшие недели будут предприниматься более активные, пусть и незаметные, закулисные дипломатические меры".

https://ria.ru/20221129/oruzhie-1835122290.html

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цены на нефть, дмитрий кулеба, индия, украина, россия, евросоюз