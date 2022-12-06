https://ria.ru/20221206/import-1836663163.html

Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта

Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.12.2022

Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта

Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:15

2022-12-06T14:15

2022-12-06T14:15

экономика

игорь краснов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

генеральная прокуратура рф

россия

санкции в отношении россии

параллельный импорт

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ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с предпринимателями в Омске глава надзорного ведомства Игорь Краснов.Как заявил на встрече с предпринимателями президент "Опоры России" Александр Калинин, в РФ необходимо совершенствовать механизм параллельного импорта. В частности, по его словам, перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без согласия правообладателей, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.Краснов пояснил, что Генпрокуратура в курсе этих проблем. "О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества", - сказал Краснов во вторник. В то же время, по словам Краснова, важно сохранить безопасность импортируемой продукции, возможность отслеживать ее перемещение.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, игорь краснов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), генеральная прокуратура рф, россия, санкции в отношении россии, параллельный импорт