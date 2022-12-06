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Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.12.2022
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Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта
Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.12.2022
Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта
Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:15
2022-12-06T14:15
экономика
игорь краснов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
генеральная прокуратура рф
россия
санкции в отношении россии
параллельный импорт
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ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с предпринимателями в Омске глава надзорного ведомства Игорь Краснов.Как заявил на встрече с предпринимателями президент "Опоры России" Александр Калинин, в РФ необходимо совершенствовать механизм параллельного импорта. В частности, по его словам, перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без согласия правообладателей, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.Краснов пояснил, что Генпрокуратура в курсе этих проблем. "О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества", - сказал Краснов во вторник. В то же время, по словам Краснова, важно сохранить безопасность импортируемой продукции, возможность отслеживать ее перемещение.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.
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экономика, игорь краснов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), генеральная прокуратура рф, россия, санкции в отношении россии, параллельный импорт
Экономика, Игорь Краснов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Генеральная прокуратура РФ, Россия, Санкции в отношении России, параллельный импорт
14:15 06.12.2022
 
Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта

Генпрокурор Краснов предложил расширить перечень товаров для параллельного импорта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с предпринимателями в Омске глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Как заявил на встрече с предпринимателями президент "Опоры России" Александр Калинин, в РФ необходимо совершенствовать механизм параллельного импорта. В частности, по его словам, перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без согласия правообладателей, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.
Краснов пояснил, что Генпрокуратура в курсе этих проблем. "О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества", - сказал Краснов во вторник. В то же время, по словам Краснова, важно сохранить безопасность импортируемой продукции, возможность отслеживать ее перемещение.
Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.
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ЭкономикаИгорь КрасновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Генеральная прокуратура РФРоссияСанкции в отношении Россиипараллельный импорт
 
 
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