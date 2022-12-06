https://ria.ru/20221206/import-1836552079.html

Франция в августе впервые с февраля нарастила импорт товаров из России

Франция в августе впервые с февраля нарастила импорт товаров из России - РИА Новости, 06.12.2022

Франция в августе впервые с февраля нарастила импорт товаров из России

В августе Португалия увеличила экспорт российских товаров почти в десять раз, Франция — на четверть, а Германия вернула себе первое место в списке главных... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T06:35

2022-12-06T06:35

2022-12-06T09:16

экономика

россия

франция

германия

евросоюз

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В августе Португалия увеличила экспорт российских товаров почти в десять раз, Франция — на четверть, а Германия вернула себе первое место в списке главных импортеров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза.Так, в феврале объем российского импорта во Францию находился на уровне 1,8 миллиарда евро, но затем снижался в течение пяти месяцев. Однако в августе показатель вырос на 25 процентов в месячном выражении — до 1,1 миллиарда евро.Другие европейские страны также нарастили поставки, сильнее всего — Португалия, сразу в 9,4 раза, до 79 миллионов евро. Кроме того, выросли покупки российских товаров у Латвии (44 процента), Австрии (27 процентов), Испании (27 процентов), Греции (15 процентов) и Словакии (шесть процентов).Впрочем, есть и те, кто сократил объемы ввоза российской продукции. Такими оказались Словения (минус 60 процентов) и Ирландия (минус 63 процента).Германия в августе вернула себе звание главного импортера российских товаров после того, как в июле ее обошла Италия, — здесь поставки выросли до 2,7 миллиарда евро против итальянских двух миллиардов. На третьем месте расположились Нидерланды с импортом на полтора миллиарда евро.Пять стран в августе увеличили и экспорт в Россию своих товаров. Более всего показатель вырос у Кипра — в 6,7 раза. Венгрия прибавила 23 процента, Бельгия — 19 процентов, а Германия — 13 процентов. Литва нарастила поставки на два процента, до максимальных с февраля 292 миллионов евро. Сильнее всех сократили экспорт Швеция (минус 40 процентов), Ирландия и Испания (обе — минус 39 процентов).Главными поставщиками товаров в Россию остаются Германия и Италия: немецкий экспорт в августе достиг 1,15 миллиарда евро, итальянский — 462 миллиона. Тройку лидеров замыкает Польша с поставками на 342 миллиона евро.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221201/tovary-1835646207.html

https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html

https://ria.ru/20221201/tovarooborot-1835452194.html

россия

франция

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экономика, россия, франция, германия, евросоюз