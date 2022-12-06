06:35 06.12.2022 (обновлено: 09:16 06.12.2022)
Франция в августе впервые с февраля нарастила импорт товаров из России
Франция в августе нарастила импорт товаров из России в месячном выражении на четверть
Погрузка контейнера в контейнерном терминале . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В августе Португалия увеличила экспорт российских товаров почти в десять раз, Франция — на четверть, а Германия вернула себе первое место в списке главных импортеров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза.
Так, в феврале объем российского импорта во Францию находился на уровне 1,8 миллиарда евро, но затем снижался в течение пяти месяцев. Однако в августе показатель вырос на 25 процентов в месячном выражении — до 1,1 миллиарда евро.
1 декабря, 17:01Путин посоветовал покупать российские товары
Германия в августе вернула себе звание главного импортера российских товаров после того, как в июле ее обошла Италия, — здесь поставки выросли до 2,7 миллиарда евро против итальянских двух миллиардов. На третьем месте расположились Нидерланды с импортом на полтора миллиарда евро.
Пять стран в августе увеличили и экспорт в Россию своих товаров. Более всего показатель вырос у Кипра — в 6,7 раза. Венгрия прибавила 23 процента, Бельгия — 19 процентов, а Германия — 13 процентов. Литва нарастила поставки на два процента, до максимальных с февраля 292 миллионов евро. Сильнее всех сократили экспорт Швеция (минус 40 процентов), Ирландия и Испания (обе — минус 39 процентов).
Главными поставщиками товаров в Россию остаются Германия и Италия: немецкий экспорт в августе достиг 1,15 миллиарда евро, итальянский — 462 миллиона. Тройку лидеров замыкает Польша с поставками на 342 миллиона евро.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
1 декабря, 08:48В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год