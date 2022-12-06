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В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр - РИА Новости, 06.12.2022
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила кабмину создать перечень запрещенных компьютерных игр, а также обязать пользователей... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:43
2022-12-06T16:43
2022-12-06T16:43
технологии
владимир киселев (политик)
россия
совет законодателей рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила кабмину создать перечень запрещенных компьютерных игр, а также обязать пользователей компьютерных игр идентифицироваться, такая рекомендации содержится в решении комиссии, которая во вторник провела своё заседание.Как сообщил журналистам председатель комиссии Владимир Киселев, такие нововведения направлены на противодействие распространению среди детей и подростков компьютерных игр с элементами порнографии, жестокости, нецензурной брани и насилия.По его словам, также комиссия также предложила кабмину ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр. По замыслу законодателей, это также позволит отсечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным для них контекстом.
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технологии, владимир киселев (политик), россия, совет законодателей рф
Технологии, Владимир Киселев (политик), Россия, Совет законодателей РФ
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
В Совете законодателей предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр