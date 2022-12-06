https://ria.ru/20221206/igry-1836724754.html

В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр

В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр - РИА Новости, 06.12.2022

В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр

Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила кабмину создать перечень запрещенных компьютерных игр, а также обязать пользователей... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:43

2022-12-06T16:43

2022-12-06T16:43

технологии

владимир киселев (политик)

россия

совет законодателей рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила кабмину создать перечень запрещенных компьютерных игр, а также обязать пользователей компьютерных игр идентифицироваться, такая рекомендации содержится в решении комиссии, которая во вторник провела своё заседание.Как сообщил журналистам председатель комиссии Владимир Киселев, такие нововведения направлены на противодействие распространению среди детей и подростков компьютерных игр с элементами порнографии, жестокости, нецензурной брани и насилия.По его словам, также комиссия также предложила кабмину ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр. По замыслу законодателей, это также позволит отсечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным для них контекстом.

https://ria.ru/20221124/razrabotchik-1833831149.html

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технологии, владимир киселев (политик), россия, совет законодателей рф