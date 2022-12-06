https://ria.ru/20221206/ideologiya-1836779293.html

В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"

В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология" - РИА Новости, 06.12.2022

В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:00

2022-12-06T19:00

2022-12-06T19:00

религия

общество

инга юмашева

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее распространение.“Мы предлагаем в первую очередь организовать работу по включению понятия “деструктивная идеология” в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, и предусмотреть соответствующее наказание за ее распространение”, – заявила эксперт комиссии Инга Юмашева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Государственной думе, состоявшемся во вторник.Деструктивная идеология, отметила она, становится угрозой демографической ситуации в стране, и “на данный момент никак не отражено, как должно происходить противодействие этой деструктивной идеологии”.

https://ria.ru/20221204/zakon-1836157672.html

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общество, инга юмашева