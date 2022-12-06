Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология" - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221206/ideologiya-1836779293.html
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология" - РИА Новости, 06.12.2022
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:00
2022-12-06T19:00
религия
общество
инга юмашева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/81/499248153_0:918:2341:2235_1920x0_80_0_0_dcf531b8e88b11c13de8af3fbf9ccaad.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее распространение.“Мы предлагаем в первую очередь организовать работу по включению понятия “деструктивная идеология” в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, и предусмотреть соответствующее наказание за ее распространение”, – заявила эксперт комиссии Инга Юмашева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Государственной думе, состоявшемся во вторник.Деструктивная идеология, отметила она, становится угрозой демографической ситуации в стране, и “на данный момент никак не отражено, как должно происходить противодействие этой деструктивной идеологии”.
https://ria.ru/20221204/zakon-1836157672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/81/499248153_0:699:2341:2455_1920x0_80_0_0_84e9508415c685da382bf0084c947a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, инга юмашева
Религия, Общество, Инга Юмашева
19:00 06.12.2022
 
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"

В РПЦ предложили ввести в УК и КоАП понятие "деструктивная идеология"

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее распространение.
“Мы предлагаем в первую очередь организовать работу по включению понятия “деструктивная идеология” в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, и предусмотреть соответствующее наказание за ее распространение”, – заявила эксперт комиссии Инга Юмашева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Государственной думе, состоявшемся во вторник.
Деструктивная идеология, отметила она, становится угрозой демографической ситуации в стране, и “на данный момент никак не отражено, как должно происходить противодействие этой деструктивной идеологии”.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 00:11
В РПЦ призвали доработать проект закона о домашнем насилии
 
РелигияОбществоИнга Юмашева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала