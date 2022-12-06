https://ria.ru/20221206/ideologiya-1836779293.html
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология" - РИА Новости, 06.12.2022
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:00
2022-12-06T19:00
2022-12-06T19:00
религия
общество
инга юмашева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/81/499248153_0:918:2341:2235_1920x0_80_0_0_dcf531b8e88b11c13de8af3fbf9ccaad.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала ввести в УК и КоАП понятие деструктивной идеологии и наказания за ее распространение.“Мы предлагаем в первую очередь организовать работу по включению понятия “деструктивная идеология” в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, и предусмотреть соответствующее наказание за ее распространение”, – заявила эксперт комиссии Инга Юмашева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Государственной думе, состоявшемся во вторник.Деструктивная идеология, отметила она, становится угрозой демографической ситуации в стране, и “на данный момент никак не отражено, как должно происходить противодействие этой деструктивной идеологии”.
https://ria.ru/20221204/zakon-1836157672.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/81/499248153_0:699:2341:2455_1920x0_80_0_0_84e9508415c685da382bf0084c947a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, инга юмашева
Религия, Общество, Инга Юмашева
В РПЦ предложили ввести в УК понятие "деструктивная идеология"
В РПЦ предложили ввести в УК и КоАП понятие "деструктивная идеология"