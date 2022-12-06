https://ria.ru/20221206/gripp-1836752009.html
Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа
Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа - РИА Новости, 06.12.2022
Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа
Причиной смерти мужчины с ОРВИ в Москве было отравление этиловым спиртом, а не грипп, как писали СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:54
2022-12-06T17:54
2022-12-06T17:54
происшествия
москва
здоровье - общество
грипп
россия
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106340/19/1063401903_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_23d8e8f9927dcd8a88b4d8d2a5978fdf.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Причиной смерти мужчины с ОРВИ в Москве было отравление этиловым спиртом, а не грипп, как писали СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Москве умер 37-летний мужчина, у которого была диагностирована ОРВИ, смерть, по мнению родственников, наступила якобы из-за гриппа."По факту сообщений в СМИ о том, что в Москве от гриппа скончался мужчина, пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Смерть мужчины не связана с каким-либо респираторным заболеванием. Она наступила в результате отравления этиловым спиртом на фоне злоупотребления алкоголем в течение длительного времени", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что у мужчины действительно была выявлена ОРВИ в легкой форме. Врачами поликлиники был проведен необходимый осмотр пациента, назначено лечение в соответствии с заболеванием, открыт больничный лист, а также назначен повторный прием в поликлинике.
https://ria.ru/20221206/gripp-1836594938.html
https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106340/19/1063401903_145:0:1922:1333_1920x0_80_0_0_630bd8894416d57a569ab2e0b2019d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, здоровье - общество, грипп, россия, орви
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество, Грипп, Россия, ОРВИ
Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа
Депздрав: мужчина с ОРВИ в Москве умер от отравления этиловым спиртом, а не из-за гриппа
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Причиной смерти мужчины с ОРВИ в Москве было отравление этиловым спиртом, а не грипп, как писали СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Москве умер 37-летний мужчина, у которого была диагностирована ОРВИ, смерть, по мнению родственников, наступила якобы из-за гриппа.
"По факту сообщений в СМИ о том, что в Москве от гриппа скончался мужчина, пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Смерть мужчины не связана с каким-либо респираторным заболеванием. Она наступила в результате отравления этиловым спиртом на фоне злоупотребления алкоголем в течение длительного времени", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что у мужчины действительно была выявлена ОРВИ в легкой форме. Врачами поликлиники был проведен необходимый осмотр пациента, назначено лечение в соответствии с заболеванием, открыт больничный лист, а также назначен повторный прием в поликлинике.