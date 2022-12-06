https://ria.ru/20221206/gripp-1836752009.html

Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа

Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа - РИА Новости, 06.12.2022

Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти мужчины из-за гриппа

Причиной смерти мужчины с ОРВИ в Москве было отравление этиловым спиртом, а не грипп, как писали СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:54

2022-12-06T17:54

2022-12-06T17:54

происшествия

москва

здоровье - общество

грипп

россия

орви

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Причиной смерти мужчины с ОРВИ в Москве было отравление этиловым спиртом, а не грипп, как писали СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Москве умер 37-летний мужчина, у которого была диагностирована ОРВИ, смерть, по мнению родственников, наступила якобы из-за гриппа."По факту сообщений в СМИ о том, что в Москве от гриппа скончался мужчина, пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Смерть мужчины не связана с каким-либо респираторным заболеванием. Она наступила в результате отравления этиловым спиртом на фоне злоупотребления алкоголем в течение длительного времени", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что у мужчины действительно была выявлена ОРВИ в легкой форме. Врачами поликлиники был проведен необходимый осмотр пациента, назначено лечение в соответствии с заболеванием, открыт больничный лист, а также назначен повторный прием в поликлинике.

https://ria.ru/20221206/gripp-1836594938.html

https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, здоровье - общество, грипп, россия, орви