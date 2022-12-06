https://ria.ru/20221206/gripp-1836595147.html

Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор

Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 06.12.2022

Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор

Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:20

2022-12-06T11:20

2022-12-06T11:21

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Поэтому в условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привиты более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения страны", - говорится в сообщении.Уточняется, что на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Тыва, Чечня, ХМАО, Тюменская область, ЯНАО.Замыкают список Владимирская область, Ульяновская область, Псковская область, Карелия, Хакасия, Мурманская область.

https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)