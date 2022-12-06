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Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 06.12.2022
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Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 06.12.2022
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор
Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:20
2022-12-06T11:21
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Поэтому в условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привиты более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения страны", - говорится в сообщении.Уточняется, что на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Тыва, Чечня, ХМАО, Тюменская область, ЯНАО.Замыкают список Владимирская область, Ульяновская область, Псковская область, Карелия, Хакасия, Мурманская область.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:20 06.12.2022 (обновлено: 11:21 06.12.2022)
 
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор заявил, что в России от гриппа привились более 72,4 миллиона человек

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Поэтому в условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привиты более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Тыва, Чечня, ХМАО, Тюменская область, ЯНАО.
Замыкают список Владимирская область, Ульяновская область, Псковская область, Карелия, Хакасия, Мурманская область.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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