https://ria.ru/20221206/gripp-1836595147.html
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 06.12.2022
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор
Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:20
2022-12-06T11:20
2022-12-06T11:21
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Около половины россиян уже привились от гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Поэтому в условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привиты более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения страны", - говорится в сообщении.Уточняется, что на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Тыва, Чечня, ХМАО, Тюменская область, ЯНАО.Замыкают список Владимирская область, Ульяновская область, Псковская область, Карелия, Хакасия, Мурманская область.
https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:20 06.12.2022 (обновлено: 11:21 06.12.2022)
Около половины россиян уже привились от гриппа, заявил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор заявил, что в России от гриппа привились более 72,4 миллиона человек