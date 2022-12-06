https://ria.ru/20221206/gripp-1836594938.html
В 74 российских регионах выявили свиной грипп
В 74 российских регионах выявили свиной грипп - РИА Новости, 06.12.2022
В 74 российских регионах выявили свиной грипп
Специалисты зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:19
2022-12-06T11:19
2022-12-06T12:46
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
свиной грипп
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специалисты зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах", — говорится в сообщении.В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.Он указал, что людям, которые еще не привились против гриппа, следует сделать это. Кроме того, ревакцинироваться следует тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад.
https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, свиной грипп
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, Свиной грипп
11:19 06.12.2022 (обновлено: 12:46 06.12.2022)
В 74 российских регионах выявили свиной грипп
Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 74 российских регионах
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Специалисты зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России, сообщили в пресс-службе
Роспотребнадзора.
"В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах", — говорится в сообщении.
В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.
Он указал, что людям, которые еще не привились против гриппа, следует сделать это. Кроме того, ревакцинироваться следует тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад.