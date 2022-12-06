https://ria.ru/20221206/gripp-1836594938.html

В 74 российских регионах выявили свиной грипп

В 74 российских регионах выявили свиной грипп - РИА Новости, 06.12.2022

В 74 российских регионах выявили свиной грипп

Специалисты зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:19

2022-12-06T11:19

2022-12-06T12:46

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

свиной грипп

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специалисты зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах", — говорится в сообщении.В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.Он указал, что людям, которые еще не привились против гриппа, следует сделать это. Кроме того, ревакцинироваться следует тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад.

https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, свиной грипп