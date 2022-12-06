https://ria.ru/20221206/gosduma-1836649942.html

Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах

Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах - РИА Новости, 06.12.2022

Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых регионах страны к... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:46

2022-12-06T13:46

2022-12-06T14:03

специальная военная операция на украине

василий пискарев

андрей альшевских

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых регионах страны к правилам по всей России.Авторами законопроекта являются депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Андрей Альшевских.Законопроект предполагает исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 30 сентября 2022 года, подлежащих принудительному исполнению на указанных территориях, осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации об особенностях применения положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ на территориях новых регионов страны, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.Как пояснял ранее РИА Новости Выборный, теперь по всей России, в том числе в присоединенных регионах, "в рамках единого правового пространства будут единые правила игры". Законом будут признаны исполнительные документы ДНР, ЛНР, Украины, изданные до вхождения новых территорий в состав России, отмечал он. Таким образом, "судебные решения будут исполнены уже по российскому законодательству, исполнительные документы будут иметь ту же юридическую силу, что и документы, вынесенные судами России", говорил депутат.Документы о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подлежат исполнению, если место жительства должника или место нахождения имущества находятся в России, отмечал он.

https://ria.ru/20221206/mobilizovannye-1836642025.html

https://ria.ru/20221206/mrot-1836634295.html

донецкая народная республика

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василий пискарев, андрей альшевских, анатолий выборный, донецкая народная республика, россия, госдума рф, единая россия, луганская народная республика