Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/gosduma-1836649942.html
Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах
Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах - РИА Новости, 06.12.2022
Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых регионах страны к... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:46
2022-12-06T14:03
специальная военная операция на украине
василий пискарев
андрей альшевских
анатолий выборный
донецкая народная республика
россия
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых регионах страны к правилам по всей России.Авторами законопроекта являются депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Андрей Альшевских.Законопроект предполагает исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 30 сентября 2022 года, подлежащих принудительному исполнению на указанных территориях, осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации об особенностях применения положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ на территориях новых регионов страны, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.Как пояснял ранее РИА Новости Выборный, теперь по всей России, в том числе в присоединенных регионах, "в рамках единого правового пространства будут единые правила игры". Законом будут признаны исполнительные документы ДНР, ЛНР, Украины, изданные до вхождения новых территорий в состав России, отмечал он. Таким образом, "судебные решения будут исполнены уже по российскому законодательству, исполнительные документы будут иметь ту же юридическую силу, что и документы, вынесенные судами России", говорил депутат.Документы о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подлежат исполнению, если место жительства должника или место нахождения имущества находятся в России, отмечал он.
https://ria.ru/20221206/mobilizovannye-1836642025.html
https://ria.ru/20221206/mrot-1836634295.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий пискарев, андрей альшевских, анатолий выборный, донецкая народная республика, россия, госдума рф, единая россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Анатолий Выборный, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Луганская Народная Республика
13:46 06.12.2022 (обновлено: 14:03 06.12.2022)
 
Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах

Госдума в первом чтении одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых регионах страны к правилам по всей России.
Авторами законопроекта являются депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Андрей Альшевских.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:28Специальная военная операция на Украине
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность
Законопроект предполагает исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 30 сентября 2022 года, подлежащих принудительному исполнению на указанных территориях, осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации об особенностях применения положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ на территориях новых регионов страны, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Как пояснял ранее РИА Новости Выборный, теперь по всей России, в том числе в присоединенных регионах, "в рамках единого правового пространства будут единые правила игры". Законом будут признаны исполнительные документы ДНР, ЛНР, Украины, изданные до вхождения новых территорий в состав России, отмечал он. Таким образом, "судебные решения будут исполнены уже по российскому законодательству, исполнительные документы будут иметь ту же юридическую силу, что и документы, вынесенные судами России", говорил депутат.
Документы о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подлежат исполнению, если место жительства должника или место нахождения имущества находятся в России, отмечал он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:06
Госдума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 16 242 рубля
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий ПискаревАндрей АльшевскихАнатолий ВыборныйДонецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФЕдиная РоссияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала