13:46 06.12.2022 (обновлено: 14:03 06.12.2022)
Госдума одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах
Госдума в первом чтении одобрила проект об исполнительном производстве в новых регионах
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых регионах страны к правилам по всей России.
Авторами законопроекта являются депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Андрей Альшевских.
Законопроект предполагает исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 30 сентября 2022 года, подлежащих принудительному исполнению на указанных территориях, осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации об особенностях применения положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ на территориях новых регионов страны, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Как пояснял ранее РИА Новости Выборный, теперь по всей России, в том числе в присоединенных регионах, "в рамках единого правового пространства будут единые правила игры". Законом будут признаны исполнительные документы ДНР, ЛНР, Украины, изданные до вхождения новых территорий в состав России, отмечал он. Таким образом, "судебные решения будут исполнены уже по российскому законодательству, исполнительные документы будут иметь ту же юридическую силу, что и документы, вынесенные судами России", говорил депутат.
Документы о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подлежат исполнению, если место жительства должника или место нахождения имущества находятся в России, отмечал он.