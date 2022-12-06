https://ria.ru/20221206/gosduma-1836571602.html

ГД в первом чтении одобрила закрепление кредитных каникул для граждан

ГД в первом чтении одобрила закрепление кредитных каникул для граждан - РИА Новости, 06.12.2022

ГД в первом чтении одобрила закрепление кредитных каникул для граждан

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, закрепляющего на постоянной основе право граждан на кредитные каникулы по РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:01

2022-12-06T10:01

2022-12-06T10:02

ипотека

экономика

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, закрепляющего на постоянной основе право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам).Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, направлен на поддержку граждан, заключивших договор потребительского кредита (займа) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 8 или 13 декабря.Законопроект предусматривает право заемщика, заключившего договор потребительского кредита (займа), размер которого не превышает определенного правительством РФ значения, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев, в течение которого он вправе не вносить платежи по такому договору.Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом всех заемщиков), рассчитанным за год. Сведения о предоставлении заемщику кредитных каникул будут отражаться в его кредитной истории, но не будут ее ухудшать.В течение этого льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика, однако на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.До установления кабмином максимального размера кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться за кредитными каникулами, будут действовать предельные значения, установленные законопроектом. Для кредитов (займов), обязательства заемщика по которым обеспечены залогом транспортного средства, лимит составит 1,6 миллиона рублей, для остальных - 450 тысяч рублей. А для договоров потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, по которым заемщик вправе обратиться за каникулами, лимит выдачи или лимит задолженности (наименьшая из этих величин) составит 150 тысяч рублей.Правительство поддерживает принятие законопроекта.

https://ria.ru/20221205/mrot-1836487485.html

https://ria.ru/20221205/zakonoproekt-1836520939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ипотека, экономика, россия, госдума рф