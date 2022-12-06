https://ria.ru/20221206/goroda-1836467749.html

Стали известны самые мистические города России

Стали известны самые мистические города России - РИА Новости, 06.12.2022

Стали известны самые мистические города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подобрали пять российских городов, которые достойны звания самых мистических. Где в России спрятан золотой клад Наполеона... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T03:12

2022-12-06T03:12

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подобрали пять российских городов, которые достойны звания самых мистических. Где в России спрятан золотой клад Наполеона Бонапарта, почему падает русская “Пизанская башня" и где искать нашу Атлантиду – в материале РИА Новости. КыштымНебольшой уральский город Челябинской области вырос в середине XVIII века вокруг железоделательных заводов Демидова.Одна из легенд рассказывает о появлении Сугомакской пещеры. Ведьма Липиниха, обитавшая на болотах, задумала разлучить любящую пару, местных жителей Сугомака и Есказу. На мраморной горе колдунья, обернувшись красавицей, прельщала юношу. Но он решил проучить Липиниху и кинул в злодейку большую глыбу. Именно там, где сидела ведьма, и образовалась уникальная мраморная пещера.С Сугомакской пещерой связана еще одна история. По одной из версий, именно оттуда в 1990-х годах делали вылазки гуманоиды, обитающие под землей. Один из таких существ, прозванный “кыштымским Алешенькой”, якобы прожил у местной жительницы несколько месяцев.МологаЕсли существование Атлантиды до сих пор не доказано, то в затопленную в середине прошлого века Мологу сейчас даже водят экскурсии. Летом, когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, она словно "всплывает": становятся видны очертания города.В 30-х годах прошлого века, в период реализации планов по электрификации страны, началось создание Волжского каскада водохранилищ. Ради увеличения мощности ГЭС древний купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, приговорили к полному затоплению. Жителей было решено выселить.Ходят слухи, что несколько стариков пропали без вести. Есть предание, что они предпочли утонуть вместе со своими домами. На протяжении долгих лет город был предан забвению. Однако уже в эпоху оттепели мологжане начали находить друг друга и вместе посещать Рыбинское водохранилище, а в Рыбинске появился "музей Мологи".ГородецГородец – один из древнейших городов России, и за более чем 800-летнюю историю вокруг него выросло множество легенд.По сказанию, поселение основал Юрий Долгорукий. Волга очаровала его своей красотой, напомнив ему о берегах Днепра, и в 1125 году князь заложил здесь одноименную крепость.По сей день в Городце можно увидеть оборонные укрепления XII века. Многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем, согласно легенде, были погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Говорят, в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала.Есть в городе и поверье о храме, ушедшем от осквернения захватчиками на дно озера. Говорят, что, купаясь, можно услышать колокольный звон. Рядом с озером растет странная сосна крестовидной формы. А если выехать из Городца в деревню Торохово, можно посетить курган, в котором нашли захоронения вельмож того времени.ТоропецСамый древний город Тверской области, первые упоминания о котором относятся к 1074 году. Одна из легенд гласит о том, что князь Александр Невский, венчавшийся в Торопце, после церемонии посадил в центре города дуб. С венчанием связан и чудотворный образ Корсунской Божией Матери, который супруги даровали городу. По легенде, икона была написана евангелистом Лукой, на Русь она попала из Корсуни (Херсонеса) вместе с другими реликвиями после крещения князя Владимира Красно Солнышко.Также говорят, что Наполеон спрятал несколько бочек с золотом на торопецкой земле, отступая из России. По другой легенде, город богат сокровищами затонувших судов – стругов, следовавших по пути "из варяг в греки". Еще один клад принадлежал генералу Алексею Куропаткину, который хотел сберечь свои богатства от большевиков.НевьянскЗавершает пятерку самых мистических городов России Невьянск. Этот статус достался ему благодаря многочисленным слухам, связанным с наклонной башней Демидовых, которая была построена в первой половине XVIII века.Существует легенда, что, по указанию заказчика, с нее сбросили зодчего, чтобы он не мог воплотить проект дважды. До сих пор остается неизвестной причина наклона Невьянской башни. Версии самые разнообразные: размытая грунтовыми водами почва не выдержала давления основания; к приезду ревизора был затоплен подвал, в котором незаконно чеканились монеты; эта архитектурная особенность – изначальная задумка зодчего.Ходят легенды и о “слуховой комнате”, располагающейся шестом этаже башни: находясь в одном ее углу, можно услышать, о чем шепотом говорят в противоположном. По преданию, сюда купец Акинфий Демидов приводил гостей, чтобы подслушать их разговоры. Еще один вопрос – занимался ли он чеканкой фальшивых монет в Невьянске? На одном из этажей башни в дымоходе были обнаружены частицы серебра и золота, но это могло быть связано с тем, что Демидов изучал образцы.

https://ria.ru/20221031/mistika-1826920338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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