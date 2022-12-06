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Стали известны самые мистические города России - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221206/goroda-1836467749.html
Стали известны самые мистические города России
Стали известны самые мистические города России - РИА Новости, 06.12.2022
Стали известны самые мистические города России
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подобрали пять российских городов, которые достойны звания самых мистических. Где в России спрятан золотой клад Наполеона... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T03:12
2022-12-06T03:12
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
наполеон бонапарт
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городец
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подобрали пять российских городов, которые достойны звания самых мистических. Где в России спрятан золотой клад Наполеона Бонапарта, почему падает русская “Пизанская башня" и где искать нашу Атлантиду – в материале РИА Новости. КыштымНебольшой уральский город Челябинской области вырос в середине XVIII века вокруг железоделательных заводов Демидова.Одна из легенд рассказывает о появлении Сугомакской пещеры. Ведьма Липиниха, обитавшая на болотах, задумала разлучить любящую пару, местных жителей Сугомака и Есказу. На мраморной горе колдунья, обернувшись красавицей, прельщала юношу. Но он решил проучить Липиниху и кинул в злодейку большую глыбу. Именно там, где сидела ведьма, и образовалась уникальная мраморная пещера.С Сугомакской пещерой связана еще одна история. По одной из версий, именно оттуда в 1990-х годах делали вылазки гуманоиды, обитающие под землей. Один из таких существ, прозванный “кыштымским Алешенькой”, якобы прожил у местной жительницы несколько месяцев.МологаЕсли существование Атлантиды до сих пор не доказано, то в затопленную в середине прошлого века Мологу сейчас даже водят экскурсии. Летом, когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, она словно "всплывает": становятся видны очертания города.В 30-х годах прошлого века, в период реализации планов по электрификации страны, началось создание Волжского каскада водохранилищ. Ради увеличения мощности ГЭС древний купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, приговорили к полному затоплению. Жителей было решено выселить.Ходят слухи, что несколько стариков пропали без вести. Есть предание, что они предпочли утонуть вместе со своими домами. На протяжении долгих лет город был предан забвению. Однако уже в эпоху оттепели мологжане начали находить друг друга и вместе посещать Рыбинское водохранилище, а в Рыбинске появился "музей Мологи".ГородецГородец – один из древнейших городов России, и за более чем 800-летнюю историю вокруг него выросло множество легенд.По сказанию, поселение основал Юрий Долгорукий. Волга очаровала его своей красотой, напомнив ему о берегах Днепра, и в 1125 году князь заложил здесь одноименную крепость.По сей день в Городце можно увидеть оборонные укрепления XII века. Многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем, согласно легенде, были погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Говорят, в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала.Есть в городе и поверье о храме, ушедшем от осквернения захватчиками на дно озера. Говорят, что, купаясь, можно услышать колокольный звон. Рядом с озером растет странная сосна крестовидной формы. А если выехать из Городца в деревню Торохово, можно посетить курган, в котором нашли захоронения вельмож того времени.ТоропецСамый древний город Тверской области, первые упоминания о котором относятся к 1074 году. Одна из легенд гласит о том, что князь Александр Невский, венчавшийся в Торопце, после церемонии посадил в центре города дуб. С венчанием связан и чудотворный образ Корсунской Божией Матери, который супруги даровали городу. По легенде, икона была написана евангелистом Лукой, на Русь она попала из Корсуни (Херсонеса) вместе с другими реликвиями после крещения князя Владимира Красно Солнышко.Также говорят, что Наполеон спрятал несколько бочек с золотом на торопецкой земле, отступая из России. По другой легенде, город богат сокровищами затонувших судов – стругов, следовавших по пути "из варяг в греки". Еще один клад принадлежал генералу Алексею Куропаткину, который хотел сберечь свои богатства от большевиков.НевьянскЗавершает пятерку самых мистических городов России Невьянск. Этот статус достался ему благодаря многочисленным слухам, связанным с наклонной башней Демидовых, которая была построена в первой половине XVIII века.Существует легенда, что, по указанию заказчика, с нее сбросили зодчего, чтобы он не мог воплотить проект дважды. До сих пор остается неизвестной причина наклона Невьянской башни. Версии самые разнообразные: размытая грунтовыми водами почва не выдержала давления основания; к приезду ревизора был затоплен подвал, в котором незаконно чеканились монеты; эта архитектурная особенность – изначальная задумка зодчего.Ходят легенды и о “слуховой комнате”, располагающейся шестом этаже башни: находясь в одном ее углу, можно услышать, о чем шепотом говорят в противоположном. По преданию, сюда купец Акинфий Демидов приводил гостей, чтобы подслушать их разговоры. Еще один вопрос – занимался ли он чеканкой фальшивых монет в Невьянске? На одном из этажей башни в дымоходе были обнаружены частицы серебра и золота, но это могло быть связано с тем, что Демидов изучал образцы.
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03:12 06.12.2022
 
Стали известны самые мистические города России

Названы пять самых мистических городов России для любителей острых ощущений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкНевьянский Спасо-Преображенский собор
Невьянский Спасо-Преображенский собор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подобрали пять российских городов, которые достойны звания самых мистических. Где в России спрятан золотой клад Наполеона Бонапарта, почему падает русская “Пизанская башня" и где искать нашу Атлантиду – в материале РИА Новости.

Кыштым

Небольшой уральский город Челябинской области вырос в середине XVIII века вокруг железоделательных заводов Демидова.
Одна из легенд рассказывает о появлении Сугомакской пещеры. Ведьма Липиниха, обитавшая на болотах, задумала разлучить любящую пару, местных жителей Сугомака и Есказу. На мраморной горе колдунья, обернувшись красавицей, прельщала юношу. Но он решил проучить Липиниху и кинул в злодейку большую глыбу. Именно там, где сидела ведьма, и образовалась уникальная мраморная пещера.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Город Кыштым на берегу реки Кыштым

Город Кыштым на берегу реки Кыштым
1 из 3

Город Кыштым на берегу реки Кыштым

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Усадьба "Белый дом" в центральной части города Кыштым. Усадьба была основана Никитой Демидовым в 1757 году

Усадьба Демидовых в Кыштыме
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Усадьба "Белый дом" в центральной части города Кыштым. Усадьба была основана Никитой Демидовым в 1757 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Церковь сошествия Святого Духа на апостолов (1764 года постройки) в городе Кыштым Челябинской епархии

Церковь сошествия Святого Духа на апостолов (1764 года постройки) в городе Кыштым Челябинской епархии
3 из 3

Церковь сошествия Святого Духа на апостолов (1764 года постройки) в городе Кыштым Челябинской епархии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3

Город Кыштым на берегу реки Кыштым

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3

Усадьба "Белый дом" в центральной части города Кыштым. Усадьба была основана Никитой Демидовым в 1757 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3

Церковь сошествия Святого Духа на апостолов (1764 года постройки) в городе Кыштым Челябинской епархии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
С Сугомакской пещерой связана еще одна история. По одной из версий, именно оттуда в 1990-х годах делали вылазки гуманоиды, обитающие под землей. Один из таких существ, прозванный “кыштымским Алешенькой”, якобы прожил у местной жительницы несколько месяцев.

Молога

Если существование Атлантиды до сих пор не доказано, то в затопленную в середине прошлого века Мологу сейчас даже водят экскурсии. Летом, когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, она словно "всплывает": становятся видны очертания города.
В 30-х годах прошлого века, в период реализации планов по электрификации страны, началось создание Волжского каскада водохранилищ. Ради увеличения мощности ГЭС древний купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, приговорили к полному затоплению. Жителей было решено выселить.
© РИА Новости / Юрий Шаров / Перейти в медиабанк

Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области

Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области
1 из 3

Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области

© РИА Новости / Юрий Шаров
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© РИА Новости / Мария СеливановаМакет города Молога в Рыбинске
Макет города Молога в Рыбинске
2 из 3
Макет города Молога в Рыбинске
© РИА Новости / Мария Селиванова
CC0 / / Торговая (Сенная) площадь во время ежегодного празднования Мологской вольной пожарной дружины
Торговая (Сенная) площадь во время ежегодного празднования Мологской вольной пожарной дружины
3 из 3
Торговая (Сенная) площадь во время ежегодного празднования Мологской вольной пожарной дружины
CC0 / /
1 из 3

Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области

© РИА Новости / Юрий Шаров
Перейти в медиабанк
2 из 3
Макет города Молога в Рыбинске
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Торговая (Сенная) площадь во время ежегодного празднования Мологской вольной пожарной дружины
CC0 / /
Ходят слухи, что несколько стариков пропали без вести. Есть предание, что они предпочли утонуть вместе со своими домами. На протяжении долгих лет город был предан забвению. Однако уже в эпоху оттепели мологжане начали находить друг друга и вместе посещать Рыбинское водохранилище, а в Рыбинске появился "музей Мологи".

Городец

Городец – один из древнейших городов России, и за более чем 800-летнюю историю вокруг него выросло множество легенд.
По сказанию, поселение основал Юрий Долгорукий. Волга очаровала его своей красотой, напомнив ему о берегах Днепра, и в 1125 году князь заложил здесь одноименную крепость.
По сей день в Городце можно увидеть оборонные укрепления XII века. Многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем, согласно легенде, были погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Говорят, в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала.
© РИА Новости

Памятник купечеству России в районном центре Городец в Нижегородской области

Памятник купечеству России в районном центре Городец в Нижегородской области.
1 из 4

Памятник купечеству России в районном центре Городец в Нижегородской области

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Дитякин / Перейти в медиабанк

На одной из улиц города Городца

На одной из улиц Городца
2 из 4

На одной из улиц города Городца

© РИА Новости / Алексей Дитякин
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CC BY-SA 4.0 / Ольга Лисенкова / Дом Гришаева на набережной Революции в Городце / Cropped imageДом Гришаева на набережной Революции в Городце
Дом Гришаева на набережной Революции в Городце
3 из 4
Дом Гришаева на набережной Революции в Городце
CC BY-SA 4.0 / Ольга Лисенкова / Дом Гришаева на набережной Революции в Городце / Cropped image
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в медиабанк

Вид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области. На противоположном берегу - город Заволжье

Вид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области
4 из 4

Вид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области. На противоположном берегу - город Заволжье

© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
1 из 4

Памятник купечеству России в районном центре Городец в Нижегородской области

© РИА Новости
2 из 4

На одной из улиц города Городца

© РИА Новости / Алексей Дитякин
Перейти в медиабанк
3 из 4
Дом Гришаева на набережной Революции в Городце
CC BY-SA 4.0 / Ольга Лисенкова / Дом Гришаева на набережной Революции в Городце / Cropped image
4 из 4

Вид на набережную Волги в городе Городец Нижегородской области. На противоположном берегу - город Заволжье

© РИА Новости / Олег Золото
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Есть в городе и поверье о храме, ушедшем от осквернения захватчиками на дно озера. Говорят, что, купаясь, можно услышать колокольный звон. Рядом с озером растет странная сосна крестовидной формы. А если выехать из Городца в деревню Торохово, можно посетить курган, в котором нашли захоронения вельмож того времени.

Торопец

Самый древний город Тверской области, первые упоминания о котором относятся к 1074 году. Одна из легенд гласит о том, что князь Александр Невский, венчавшийся в Торопце, после церемонии посадил в центре города дуб.
С венчанием связан и чудотворный образ Корсунской Божией Матери, который супруги даровали городу. По легенде, икона была написана евангелистом Лукой, на Русь она попала из Корсуни (Херсонеса) вместе с другими реликвиями после крещения князя Владимира Красно Солнышко.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Город Торопец
Город Торопец
1 из 2
Город Торопец
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
CC BY-SA 4.0 / Belliy / Корсунский собор в Торопце
Корсунский собор в Торопце
2 из 2
Корсунский собор в Торопце
CC BY-SA 4.0 / Belliy /
1 из 2
Город Торопец
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
2 из 2
Корсунский собор в Торопце
CC BY-SA 4.0 / Belliy /
Также говорят, что Наполеон спрятал несколько бочек с золотом на торопецкой земле, отступая из России. По другой легенде, город богат сокровищами затонувших судов – стругов, следовавших по пути "из варяг в греки". Еще один клад принадлежал генералу Алексею Куропаткину, который хотел сберечь свои богатства от большевиков.

Невьянск

Завершает пятерку самых мистических городов России Невьянск. Этот статус достался ему благодаря многочисленным слухам, связанным с наклонной башней Демидовых, которая была построена в первой половине XVIII века.
Существует легенда, что, по указанию заказчика, с нее сбросили зодчего, чтобы он не мог воплотить проект дважды. До сих пор остается неизвестной причина наклона Невьянской башни. Версии самые разнообразные: размытая грунтовыми водами почва не выдержала давления основания; к приезду ревизора был затоплен подвал, в котором незаконно чеканились монеты; эта архитектурная особенность – изначальная задумка зодчего.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Невьянская наклонная башня (первая половина XVIII века). Построена по приказу заводчика Акинфия Демидова

Невьянская наклонная башня
1 из 2

Невьянская наклонная башня (первая половина XVIII века). Построена по приказу заводчика Акинфия Демидова

© РИА Новости / Павел Лисицын
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CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Ансамбль собора и башни в Невьянске
Ансамбль собора и башни в Невьянске
2 из 2
Ансамбль собора и башни в Невьянске
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /
1 из 2

Невьянская наклонная башня (первая половина XVIII века). Построена по приказу заводчика Акинфия Демидова

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 2
Ансамбль собора и башни в Невьянске
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /
Ходят легенды и о “слуховой комнате”, располагающейся шестом этаже башни: находясь в одном ее углу, можно услышать, о чем шепотом говорят в противоположном. По преданию, сюда купец Акинфий Демидов приводил гостей, чтобы подслушать их разговоры.
Еще один вопрос – занимался ли он чеканкой фальшивых монет в Невьянске? На одном из этажей башни в дымоходе были обнаружены частицы серебра и золота, но это могло быть связано с тем, что Демидов изучал образцы.
Кот Бегемот
31 октября, 08:00Туризм
Призраки, таинственные картины и кот Бегемот. Страшные городские легенды
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыНаполеон БонапартАлександр НевскийГородецЧелябинская областьНевьянскКыштымкуда поехатькуда поехать в выходные
 
 
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