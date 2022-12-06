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При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха - РИА Новости, 06.12.2022
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При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха
При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха - РИА Новости, 06.12.2022
При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха
Оборудование аммиачного цеха повреждено при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:37
2022-12-06T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
стирол
иван приходько
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Оборудование аммиачного цеха повреждено при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."По уточненной информации, на территории ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки) вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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происшествия, горловка, стирол, иван приходько, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Стирол, Иван Приходько, Донбасс
16:37 06.12.2022 (обновлено: 16:40 06.12.2022)
 
При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ комбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Оборудование аммиачного цеха повреждено при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточненной информации, на территории ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки) вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаСтиролИван ПриходькоДонбасс
 
 
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