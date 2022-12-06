https://ria.ru/20221206/gorlovka-1836722666.html

При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха

При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха - РИА Новости, 06.12.2022

При обстреле химкомбината "Стирол" повреждено оборудование аммиачного цеха

Оборудование аммиачного цеха повреждено при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:37

2022-12-06T16:37

2022-12-06T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

стирол

иван приходько

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Оборудование аммиачного цеха повреждено при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."По уточненной информации, на территории ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки) вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, стирол, иван приходько, донбасс