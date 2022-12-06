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Первые испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" прошли успешно - РИА Новости, 06.12.2022
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Первые испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" прошли успешно
Первые испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" прошли успешно - РИА Новости, 06.12.2022
Первые испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" прошли успешно
Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря и вернулся к причалу... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:44
2022-12-06T12:44
безопасность
николай евменов
финский залив
балтийское море
россия
северная верфь
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря и вернулся к причалу судостроительного предприятия "Северная верфь", сообщило во вторник Минобороны РФ.Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"."Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения", - говорится в сообщении.Об успешном завершении первого этапа испытаний нового фрегата доложено главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову.На заводе "Северная верфь" корабль будет подготовлен к продолжению следующего этапа заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота.
https://ria.ru/20220730/flot-1806063915.html
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безопасность, николай евменов, финский залив, балтийское море, россия, северная верфь
Безопасность, Николай Евменов, Финский залив, Балтийское море, Россия, Северная верфь
12:44 06.12.2022
 
Первые испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" прошли успешно

Минобороны: фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап испытаний

© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" / Перейти в медиабанкСпуск на воду фрегата "Адмирал Головко"
Спуск на воду фрегата Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
Перейти в медиабанк
Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря и вернулся к причалу судостроительного предприятия "Северная верфь", сообщило во вторник Минобороны РФ.
Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль данного проекта. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" уже проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". На фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
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Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов"
"Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения", - говорится в сообщении.
Об успешном завершении первого этапа испытаний нового фрегата доложено главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову.
На заводе "Северная верфь" корабль будет подготовлен к продолжению следующего этапа заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота.
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