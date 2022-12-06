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"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221206/gnesinka-1836772641.html
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР
Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:49
2022-12-06T18:49
культура
новости культуры
донецкая народная республика
луганская народная республика
российская академия музыки имени гнесиных
музыка
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих регионов, сообщил ректор Александр Рыжинский."Сейчас выстраиваются взаимоотношения с нашими коллегами в Луганске и Донецке. Мы уже формируем список абитуриентов, которые будут учиться (в "Гнесинке", — Прим. ред.) и в перспективе вернутся на эти места (в Донбассе, — Прим. ред.), в том числе специалистами по музыкальной звукорежиссуре", — отметил Рыжинский.Он также добавил, что в части приема будущих специалистов уже есть документально оформленное решение. "Вышло распоряжение относительно целевого приема. И практически по каждой специальности четко установлена необходимость для многих вузов принимать обучающихся целевиков с присоединенных территорий", — сказал ректор.Ранее на встрече Рыжинского и его коллеги из Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.
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новости культуры, донецкая народная республика, луганская народная республика, российская академия музыки имени гнесиных, музыка
Культура, Новости культуры, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская академия музыки имени Гнесиных, Музыка
18:49 06.12.2022
 
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР

Ректор Рыжинский: "Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРоссийская Академия музыки имени Гнесиных
Российская Академия музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих регионов, сообщил ректор Александр Рыжинский.
"Сейчас выстраиваются взаимоотношения с нашими коллегами в Луганске и Донецке. Мы уже формируем список абитуриентов, которые будут учиться (в "Гнесинке", — Прим. ред.) и в перспективе вернутся на эти места (в Донбассе, — Прим. ред.), в том числе специалистами по музыкальной звукорежиссуре", — отметил Рыжинский.
Он также добавил, что в части приема будущих специалистов уже есть документально оформленное решение. "Вышло распоряжение относительно целевого приема. И практически по каждой специальности четко установлена необходимость для многих вузов принимать обучающихся целевиков с присоединенных территорий", — сказал ректор.
Ранее на встрече Рыжинского и его коллеги из Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.
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КультураНовости культурыДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссийская академия музыки имени ГнесиныхМузыка
 
 
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