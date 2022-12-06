https://ria.ru/20221206/gnesinka-1836772641.html
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР
Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:49
2022-12-06T18:49
2022-12-06T18:49
культура
новости культуры
донецкая народная республика
луганская народная республика
российская академия музыки имени гнесиных
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих регионов, сообщил ректор Александр Рыжинский."Сейчас выстраиваются взаимоотношения с нашими коллегами в Луганске и Донецке. Мы уже формируем список абитуриентов, которые будут учиться (в "Гнесинке", — Прим. ред.) и в перспективе вернутся на эти места (в Донбассе, — Прим. ред.), в том числе специалистами по музыкальной звукорежиссуре", — отметил Рыжинский.Он также добавил, что в части приема будущих специалистов уже есть документально оформленное решение. "Вышло распоряжение относительно целевого приема. И практически по каждой специальности четко установлена необходимость для многих вузов принимать обучающихся целевиков с присоединенных территорий", — сказал ректор.Ранее на встрече Рыжинского и его коллеги из Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.
https://ria.ru/20221206/goszakaz-1836767498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, донецкая народная республика, луганская народная республика, российская академия музыки имени гнесиных, музыка
Культура, Новости культуры, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская академия музыки имени Гнесиных, Музыка
"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР
Ректор Рыжинский: "Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих регионов, сообщил ректор Александр Рыжинский.
"Сейчас выстраиваются взаимоотношения с нашими коллегами в Луганске и Донецке. Мы уже формируем список абитуриентов, которые будут учиться (в "Гнесинке", — Прим. ред.) и в перспективе вернутся на эти места (в Донбассе, — Прим. ред.), в том числе специалистами по музыкальной звукорежиссуре", — отметил Рыжинский.
Он также добавил, что в части приема будущих специалистов уже есть документально оформленное решение. "Вышло распоряжение относительно целевого приема. И практически по каждой специальности четко установлена необходимость для многих вузов принимать обучающихся целевиков с присоединенных территорий", — сказал ректор.
Ранее на встрече Рыжинского и его коллеги из Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.