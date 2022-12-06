https://ria.ru/20221206/gnesinka-1836772641.html

"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР

"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022

"Гнесинка" готовится принимать студентов-целевиков из ДНР и ЛНР

Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:49

2022-12-06T18:49

2022-12-06T18:49

культура

новости культуры

донецкая народная республика

луганская народная республика

российская академия музыки имени гнесиных

музыка

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская академия музыки имени Гнесиных готовится принимать на обучение студентов-целевиков из ДНР и ЛНР, которых направят профильные учреждения обоих регионов, сообщил ректор Александр Рыжинский."Сейчас выстраиваются взаимоотношения с нашими коллегами в Луганске и Донецке. Мы уже формируем список абитуриентов, которые будут учиться (в "Гнесинке", — Прим. ред.) и в перспективе вернутся на эти места (в Донбассе, — Прим. ред.), в том числе специалистами по музыкальной звукорежиссуре", — отметил Рыжинский.Он также добавил, что в части приема будущих специалистов уже есть документально оформленное решение. "Вышло распоряжение относительно целевого приема. И практически по каждой специальности четко установлена необходимость для многих вузов принимать обучающихся целевиков с присоединенных территорий", — сказал ректор.Ранее на встрече Рыжинского и его коллеги из Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.

https://ria.ru/20221206/goszakaz-1836767498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, донецкая народная республика, луганская народная республика, российская академия музыки имени гнесиных, музыка