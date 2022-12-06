https://ria.ru/20221206/gaz-1836724914.html

Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого потолка цен на газ, пишут СМИ

Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2022

Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого потолка цен на газ, пишут СМИ

Страны ЕС рассматривают снижение предлагаемого потолка цен на газ с 275 евро за МВт.ч (2840 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) до 220 евро... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:43

2022-12-06T16:43

2022-12-06T16:43

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны ЕС рассматривают снижение предлагаемого потолка цен на газ с 275 евро за МВт.ч (2840 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) до 220 евро за МВт.ч (2275 евро за тысячу кубометров), пишет газета Financial Times.Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч.Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря."Власти ЕС выступают за снижение цены, которую блок платит за газ, снизив уровень предложенного Брюсселем лимита на пятую часть", - говорится в сообщении газеты.Согласно имеющемуся в распоряжении газеты черновику документа с пересмотром предложения Еврокомиссии, лимит цен на газ будет запускаться, когда расчетная цена месячного фьючерса по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышает 220 евро за МВт.ч в течение пяти дней и на 35 евро выше, чем средняя цена за СПГ.По предложенной ранее задумке Еврокомиссии, механизм должен запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Когда механизм будет действовать, соответствующие сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования этого хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.

https://ria.ru/20221206/gaz-1836678853.html

https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

https://ria.ru/20221205/rwe-1836461282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, евросоюз, природный газ, в мире, санкции, санкции в отношении россии