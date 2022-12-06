https://ria.ru/20221206/gaz-1836678853.html

Импорт СПГ из России в Европу вырос до нового максимума, пишут СМИ

Импорт СПГ из России в Европу вырос до нового максимума, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2022

Импорт СПГ из России в Европу вырос до нового максимума, пишут СМИ

С начала года европейские страны существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на данные... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:55

2022-12-06T14:55

2022-12-06T15:28

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БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. С начала года европейские страны существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на данные компании Icis, которая занимается исследованием рынка."В то время как Европейский союз усиливает нефтяное эмбарго против России, импорт российского сжиженного природного газа растет до нового максимума. По сравнению с предыдущим годом ЕС, включая Великобританию, закупил у России почти на 21 процент больше СПГ", — говорится в статье.По словам газового эксперта Андреаса Шредера из Icis, сейчас на Россию приходится 13 процентов всего европейского импорта СПГ. "И этот объем значительно возрастает", — отметил собеседник издания.Он добавил, что и Германия, вероятно, тоже получает часть российского СПГ. Хотя собственного терминала у нее пока нет и она продолжает закупать газ в соседних странах — Франции, Бельгии и Нидерландах.По информации газеты, страны ЕС и Великобритания платят за российский СПГ довольно много: с января по ноябрь эта сумма могла составить около 27 миллиардов евро. "И это несмотря на то что потоки обычного газа из России почти полностью прекратились в течение нескольких месяцев", — подчеркивается в публикации.Тем не менее объем, который Россия отправляет в Европу через терминалы СПГ, сравнительно невелик. "В прошлом году с января по ноябрь страны — члены ЕС импортировали по трубопроводам 133 миллиарда кубометров газа. За тот же период импорт российского СПГ составил чуть более 15 миллиардов кубометров. За первые 11 месяцев этого года он составил чуть менее 18 миллиардов. Еще 60 миллиардов поступило по трубопроводам", — приводит данные Handelsblatt.Поэтому эксперты ожидают дефицита на мировом рынке СПГ в следующем году. По прогнозу Шредера, он может составить около десяти миллиардов кубометров.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221125/proval-1834200075.html

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, великобритания, европа, евросоюз