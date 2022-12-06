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Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 06.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221206/gaga-1836647332.html
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 06.12.2022
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы
Похитителя трех бульдогов певицы Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы. Его также обвинили в покушении на убийство помощника звезды... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:36
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Похитителя трех бульдогов певицы Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы. Его также обвинили в покушении на убийство помощника звезды. Об этом сообщил портал NBC. В феврале 2021-го преступник выстрелил в мужчину, выгуливавшего питомцев знаменитости, затем забрал собак и скрылся на белом автомобиле. Одному из бульдогов удалось сбежать от Джексона. Вместе с похитителем в деле фигурировали двое подозреваемых, которые стали соучастниками после совершения нападения. Преступники сообщили, что ничего не знали о хозяине собак и похитили их с целью продажи. Причиной послужила высокая цена на французских бульдогов с хорошей родословной. Стоимость животного может достигать десяти тысяч долларов. Певица обещала награду в 500 тысяч долларов за обнаружение питомцев. Артистке вернули любимцев через несколько дней после кражи. Ранее в США приговорили рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в многочисленных изнасилованиях. По словам жертв, музыкант предлагал им сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.
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сша, lady gaga (стефани джерманотта)
Шоубиз, США, Lady Gaga (Стефани Джерманотта)
18:36 06.12.2022
 
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы

Похитителя собак Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы

© AP Photo / Invision/Jordan StraussЛеди Гага
Леди Гага - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Похитителя трех бульдогов певицы Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы. Его также обвинили в покушении на убийство помощника звезды. Об этом сообщил портал NBC.
В феврале 2021-го преступник выстрелил в мужчину, выгуливавшего питомцев знаменитости, затем забрал собак и скрылся на белом автомобиле. Одному из бульдогов удалось сбежать от Джексона.
Вместе с похитителем в деле фигурировали двое подозреваемых, которые стали соучастниками после совершения нападения.
Преступники сообщили, что ничего не знали о хозяине собак и похитили их с целью продажи. Причиной послужила высокая цена на французских бульдогов с хорошей родословной. Стоимость животного может достигать десяти тысяч долларов.
Певица обещала награду в 500 тысяч долларов за обнаружение питомцев. Артистке вернули любимцев через несколько дней после кражи.
Ранее в США приговорили рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в многочисленных изнасилованиях. По словам жертв, музыкант предлагал им сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.
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