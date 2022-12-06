https://ria.ru/20221206/gaga-1836647332.html
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 06.12.2022
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы
Похитителя трех бульдогов певицы Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы. Его также обвинили в покушении на убийство помощника звезды... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:36
2022-12-06T18:36
2022-12-06T18:36
шоубиз
сша
lady gaga (стефани джерманотта)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781363870_0:53:3023:1753_1920x0_80_0_0_571dbe6158d38315cb19caa8abe19e84.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Похитителя трех бульдогов певицы Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы. Его также обвинили в покушении на убийство помощника звезды. Об этом сообщил портал NBC. В феврале 2021-го преступник выстрелил в мужчину, выгуливавшего питомцев знаменитости, затем забрал собак и скрылся на белом автомобиле. Одному из бульдогов удалось сбежать от Джексона. Вместе с похитителем в деле фигурировали двое подозреваемых, которые стали соучастниками после совершения нападения. Преступники сообщили, что ничего не знали о хозяине собак и похитили их с целью продажи. Причиной послужила высокая цена на французских бульдогов с хорошей родословной. Стоимость животного может достигать десяти тысяч долларов. Певица обещала награду в 500 тысяч долларов за обнаружение питомцев. Артистке вернули любимцев через несколько дней после кражи. Ранее в США приговорили рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в многочисленных изнасилованиях. По словам жертв, музыкант предлагал им сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.
https://ria.ru/20220630/rkelly-1799190714.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781363870_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_82f4b1230b471a356d763d05e558aa37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, lady gaga (стефани джерманотта)
Шоубиз, США, Lady Gaga (Стефани Джерманотта)
Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюрьмы
Похитителя собак Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Похитителя трех бульдогов певицы Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона приговорили к 21 году тюрьмы. Его также обвинили в покушении на убийство помощника звезды. Об этом сообщил
портал NBC.
В феврале 2021-го преступник выстрелил в мужчину, выгуливавшего питомцев знаменитости, затем забрал собак и скрылся на белом автомобиле. Одному из бульдогов удалось сбежать от Джексона.
Вместе с похитителем в деле фигурировали двое подозреваемых, которые стали соучастниками после совершения нападения.
Преступники сообщили, что ничего не знали о хозяине собак и похитили их с целью продажи. Причиной послужила высокая цена на французских бульдогов с хорошей родословной. Стоимость животного может достигать десяти тысяч долларов.
Певица обещала награду в 500 тысяч долларов за обнаружение питомцев. Артистке вернули любимцев через несколько дней после кражи.
Ранее в США приговорили
рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в многочисленных изнасилованиях. По словам жертв, музыкант предлагал им сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.